Mihai Fifor, președinte PSD Arad și fost ministru al Apărării a criticat dur modul în care a fost organizat exercițiul de mobilizare „Mobex” pe care l-a caracterizat drept „uriașa bătaie de joc” și a cerut demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.

„A mai trecut o zi și nimeni nu-și asumă uriașa bătaie de joc care a pus pe jar mii de români. Așa-numitul exercițiu de mobilizare ′Mobex′ s-a transformat într-o scenă absurdă: oameni luați de la locul de muncă, trimiși la adrese în câmp, chemați de autorități ca apoi să fie trimiși acasă, ținuți ore întregi la cozi interminabile, fără nicio explicație”, a notat fostul ministru al Apărării, joi, pe Facebook.

Acesta a criticat atitudinea ministrului Apărării: „Era firesc, cel puțin, un gest de bun-simț din partea ministrului Apărării, domnul Moșteanu – o asumare, o scuză, o minimă explicație pentru haosul creat. Dar nu. Tăcere totală. Un exercițiu de tăcere mai mare decât cel de mobilizare”.

Fifor spune că exercițiul a fost „o demonstrație de incompetență”

Liderul social-democrat a lansat și o serie de ironii la adresa lui Moșteanu: „La urma urmei, la ce să te aștepți de la un «ministru-trotinetă», care pare să creadă că Apărarea și siguranța națională sunt doar un joc pe consolă, în care el este primul pistolar al țării?”.

Acesta a mai adăugat că exercițiul care a fost „o demonstrație de incompetență” a afectat credibilitatea României ca stat NATO: „O lume întreagă a văzut un episod penibil, care aruncă o umbră nemeritată asupra militarilor români, a structurilor care chiar își fac datoria, și asupra imaginii României ca partener serios în NATO. Oare ce spun astăzi partenerii noștri, care privesc spre România ca spre principalul furnizor de securitate la Marea Neagră?”

„Ați făcut de râs o instituție respectată și o țară întreagă”, conchide Fifor, cerând totodată demisia ministrului Apărării: „Singurul gest de demnitate care v-a mai rămas este unul simplu și onest: Luați-vă trotineta, domnule ministru, și plecați!!!”

