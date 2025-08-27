Oficialul a subliniat că România nu se pregăteşte de un conflict, ci derulează un exerciţiu militar planificat, practicat periodic şi în alte state membre NATO

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a respins marţi seară, într-o intervenţie TV, informaţiile false care circulă online potrivit cărora românii ar fi convocaţi „la război”. Oficialul a subliniat că România nu se pregăteşte de un conflict, ci derulează un exerciţiu militar planificat, practicat periodic şi în alte state membre NATO.

„Îi avertizez pe cei care mai văd pe internet astfel de ştiri alarmiste: nu există mobilizare generală, nu ia nimeni pe nimeni cu forţa. Este doar un exerciţiu de testare a resursei operaţionale, care are loc de ani buni”, a declarat Moşteanu.

Exerciţiul, cunoscut sub denumirea Mobex, se desfăşoară etapizat, pe zone geografice. În primăvară a vizat Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar pentru această toamnă sunt programate noi etape: Sibiu şi Mureş în septembrie, urmate în octombrie de o aplicaţie de amploare în Bucureşti şi Ilfov.

Ministrul a explicat că astfel de acţiuni sunt necesare pentru actualizarea bazelor de date ale Armatei şi implică doar persoanele care au efectuat stagiul militar obligatoriu. „Acelaşi tip de verificări se face şi în alte ţări. Nu e nimic excepţional, ci un exerciţiu obişnuit”, a adăugat Moşteanu.

