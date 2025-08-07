31.7 C
Mașini vândute, taxe ocolite: administrator anchetat pentru evaziune de peste 600.000

Mașini vândute, taxe ocolite: administrator anchetat pentru evaziune de peste 600.000

SocialJustițieȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și s-a instituit sechestru asigurator asupra a trei bunuri imobile

Un bărbat din București, aflat la conducerea unei firme de comerț cu autoturisme second-hand, este investigat de procurori, pentru 18 infracțiuni de evaziune fiscală. Ancheta penală a fost declanșată, după ce s-a constatat că acesta nu a raportat veniturile obținute din vânzarea de mașini, prejudiciind bugetul statului cu peste 600.000 de lei.

În urma a trei percheziții desfășurate de polițiștii din Sectorul 3 și de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, s-a descoperit că administratorul nu a depus declarațiile fiscale obligatorii în perioada octombrie 2019 – martie 2021. Suma nedeclarată se ridică la peste 4,1 milioane de lei.

Conform anchetatorilor, toate aceste operațiuni au fost intenționat omise din evidențele contabile, cu scopul de a evita plata obligațiilor către stat. Măsurile dispuse includ plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și instituirea unui sechestru asigurator asupra a trei bunuri imobile, două apartamente și un teren cu construcție, pentru recuperarea unui prejudiciu total estimat la peste 2,5 milioane de lei, incluzând penalitățile.

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Ultima oră
Pe aceeași temă

