Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și s-a instituit sechestru asigurator asupra a trei bunuri imobile

Un bărbat din București, aflat la conducerea unei firme de comerț cu autoturisme second-hand, este investigat de procurori, pentru 18 infracțiuni de evaziune fiscală. Ancheta penală a fost declanșată, după ce s-a constatat că acesta nu a raportat veniturile obținute din vânzarea de mașini, prejudiciind bugetul statului cu peste 600.000 de lei.

În urma a trei percheziții desfășurate de polițiștii din Sectorul 3 și de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, s-a descoperit că administratorul nu a depus declarațiile fiscale obligatorii în perioada octombrie 2019 – martie 2021. Suma nedeclarată se ridică la peste 4,1 milioane de lei.

Conform anchetatorilor, toate aceste operațiuni au fost intenționat omise din evidențele contabile, cu scopul de a evita plata obligațiilor către stat. Măsurile dispuse includ plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și instituirea unui sechestru asigurator asupra a trei bunuri imobile, două apartamente și un teren cu construcție, pentru recuperarea unui prejudiciu total estimat la peste 2,5 milioane de lei, incluzând penalitățile.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube