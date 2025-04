Marius Șumudică pregătește duelul cu CFR în stilul său caracteristic! A oprit antrenamentul ca să creeze un șoc

Antrenorul Rapidului vrea o reacție de orgoliu din partea jucătorilor înaintea duelului din Gruia

Marius Șumudică, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat duelul cu CFR Cluj din etapa a 4-a a play-off-ului Superligii. Tehnicianul giuleștenilor a recunoscut că meciul de luni se anunță dificil, dar a transmis că echipa sa merge la Cluj cu gândul la victorie, în ciuda problemelor de lot și a stării generale din vestiar.

Marius Șumudică: „Rapid arată bine, putem pune probleme oricui”

Rapid traversează un moment pozitiv din punct de vedere al rezultatelor, după ce a obținut victorii cu Metalul Buzău în Cupa României (3-0) și cu Dinamo în campionat (1-0). Antrenorul consideră că acest parcurs poate reprezenta un punct de plecare pentru o revenire consistentă în play-off:

„Ne așteaptă un meci dificil cu o echipă bună, care traversează o perioadă bună în momentul de față. Mergem să jucăm, să câștigăm. Ne dorim foarte mult să o facem, venim după două rezultate pozitive. Sperăm ca aceste două jocuri să ne ducă pe un trend ascendent, să revenim la ceea ce am făcut din iarnă până acum”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

Totodată, tehnicianul și-a exprimat opinia că lupta pentru titlu se va da între FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, cu o mențiune specială pentru formația din Gruia:

„Consider că dintre FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj se va alege campioana. Ca joc, CFR arată cel mai bine, din punctul meu de vedere”, a mai spus Șumudică.

Pentru a-și motiva jucătorii înaintea confruntării din Ardeal, Șumudică a recurs la o metodă inedită. În timpul unui antrenament din această săptămână, a întrerupt ședința tehnico-tactică pentru a crea un șoc în rândul echipei:

„Astăzi, de exemplu, am oprit antrenamentul și am încercat să creez un conflict, fiindcă simțeam o stare de apatie și automulțumire. Le-am zis: «Dacă vreți să ne mai antrenăm, bine. Dacă nu, hai să plecăm acasă că nu are rost». Noi nu am realizat nimic! Suntem angrenați pe două fronturi și trebuie să ajungem în cupele europene”, a explicat antrenorul.

În ceea ce privește meciul de luni, Marius Șumudică a precizat că nu va putea alinia cea mai bună formulă de start din cauza accidentărilor și suspendărilor:

„Din păcate, la meciul ăsta suntem decimați. Cred că nu pot folosi cel mai bun «11» și asta e un avantaj pentru ei”, a mai adăugat antrenorul giuleștenilor.

