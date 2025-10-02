Marian Grozavu de la „Insula Iubirii” se pregătește de lupta vieții sale în RXF! Mattia, adversarul său

Marian Grozavu, cunoscut publicului din show-ul „Insula Iubirii”, se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări ale vieții sale: o bătălie directă cu Mattia, bărbatul care aproape i-a ispitit iubita în Thailanda. Deși după emisiune Marian și Bianca și-au consolidat relația, tensiunile rămase cu italianul nu pot fi ignorate, iar acum cei doi se vor întâlni față în față în cușca RXF.

Marian Grozavu și Mattia, direct în RXF?

Pentru CANCAN.RO, Marian Grozavu a făcut primele declarații despre meciul mult așteptat, dezvăluind că, deși discuțiile dintre ei au fost lungi și dese, au ajuns la un consens: lupta va avea loc în următoarea gală, programată pentru 22 octombrie.

De trei săptămâni i-am spus lui Mattia să mergem în RXF. Este un duel al orgoliilor. El s-a gândit până acum și a acceptat, a declarat Marian.

Chiar dacă timpul de pregătire este scurt, Marian se arată încrezător și susține că nu se teme de ispita care i-a tulburat relația.

CITEȘTE ȘI – Final de drum pentru relația dintre David Măruță și Ilona Tand! Cei doi s-au despărțit

Acum ai dezvăluit fiara din mine. Ne vom da hainele jos și ne vom duela ca doi bărbați. Nu pot să zic că e o antipatie, dar ies scântei când orgoliile masculine se bat cap în cap. Nu cred că există o ocazie mai bună să ne demonstrăm bărbația decât această gală, a mai spus el.

CITEȘTE ȘI – Bad Bunny, confirmat ca star al show-ului de la Super Bowl 2025

Lupta dintre Marian și Mattia se anunță a fi unul dintre cele mai așteptate momente ale lunii octombrie, iar fanii sunt nerăbdători să vadă cum se va desfășura confruntarea directă dintre cei doi bărbați. Evenimentul va marca nu doar un duel sportiv, ci și stingerea tensiunilor rămase din emisiunea de la Antena 1.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.