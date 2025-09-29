Bad Bunny, confirmat ca star al show-ului de la Super Bowl 2025

Super Bowl 2025 va avea o atracție istorică pe scena show-ului de la pauză: superstarul portorican Bad Bunny a fost anunțat oficial ca performer principal al spectacolului de pe 8 februarie, ce va avea loc pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California.

Bad Bunny, primul artist portorican pe scena celui mai urmărit spectacol TV din SUA

Artistul, care a dominat topurile internaționale și a fost cel mai ascultat cântăreț pe Spotify în trei dintre ultimii cinci ani, va încerca să condenseze cele mai mari hituri ale sale într-un show de sub 15 minute, transmis în direct în cadrul celui mai urmărit eveniment sportiv și muzical din Statele Unite.

„Ceea ce simt acum merge dincolo de mine. Este pentru cei care au venit înaintea mea și au alergat nenumărați metri, pentru ca eu să pot marca acest touchdown. Este pentru oamenii mei, pentru cultura noastră și pentru istoria noastră”, a transmis Bad Bunny într-un mesaj cu tematică fotbalistică, citat de presa americană.

Un artist cu impact global

Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio, a devenit un fenomen mondial, fiind primul artist latino care a reușit să aducă un album exclusiv în limba spaniolă – Un Verano Sin Ti – pe primul loc în clasamentele din SUA, în 2022. Cel mai recent material, Debí Tirar Más Fotos, lansat anul acesta, confirmă statutul său de inovator în industria muzicală globală.

Cu trei premii Grammy câștigate și o nouă serie de nominalizări la Latin Grammy Awards, Bad Bunny și-a consolidat reputația de pionier al muzicii latino-urbane. Numai în Puerto Rico, peste 500.000 de oameni au participat luna aceasta la concertele sale din cadrul unei rezidențe speciale, eveniment ce a demonstrat încă o dată puterea de atracție pe care o are asupra fanilor.

O alegere simbolică pentru cultura latino

Jay-Z, a cărui companie Roc Nation coordonează alegerea și producția show-ului de la Super Bowl, a descris decizia de a-l aduce pe Bad Bunny ca fiind „o onoare și o sursă de inspirație”. „Ceea ce a făcut și continuă să facă pentru Puerto Rico este cu adevărat impresionant. Este o onoare să-l avem pe cea mai mare scenă a lumii”, a transmis acesta.

Într-un gest emoționant adresat fanilor săi, Bad Bunny a trecut la limba spaniolă în mesajul său oficial: „Ve y dile a tu abuela, que seremos el halftime show del Super Bowl” – adică „Du-te și spune-i bunicii tale că vom fi show-ul de la pauza Super Bowl-ului”.

