Marele regret al lui Emeric Ienei! „Lordul fotbalului românesc” s-a stins fără să-și vadă ultima dorință împlinită

Legendarul antrenor visa să fie alături de generația ’86 la aniversarea de 40 de ani a triumfului de la Sevilla

Dispariția lui Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, a lăsat în urmă o mare durere și un regret profund. Tehnicianul care a condus Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1986, s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani, fără să își poată împlini ultima dorință: aceea de a fi prezent, în 2026, la celebrarea celor 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc.

În primăvara acestui an, foștii săi elevi s-au reunit pentru a rememora seara magică de la Sevilla, acolo unde Steaua a învins FC Barcelona și a scris istorie. Tradiționala întâlnire a „generației de aur din ’86” a avut loc de această dată la Forban, locul de cantonament în care roș-albaștrii se pregăteau în anii de glorie.

Deși nu a putut fi prezent, Emeric Ienei le-a transmis un mesaj emoționant foștilor săi jucători, exprimându-și speranța că anul următor îi va putea revedea.

„Din păcate, starea mea de sănătate nu-mi permite să fac deplasări lungi. Vreau să-i salut pe băieți, să le spun că îi îmbrățișez, așa, de la distanță, și că le mulțumesc pentru tot ce am reușit să facem împreună.

Cine știe, poate la următoarea aniversare, cea de 40 de ani, o să mă simt mai bine și o să pot să fiu iar lângă ei. Vă salut, băieți! Fostul vostru antrenor vă transmite toate cele bune! Sevilla e cea mai frumoasă amintire, rămâne un moment special pentru mine și pentru toți cei care au contribuit la acea mare victorie a fotbalului românesc”, spunea regretatul tehnician, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

„Îi mai chinuiam, dar trebuia să ne luptăm cu cei mai buni”

Ienei își amintea mereu cu drag de perioada pregătirilor de la Forban, locul unde și-a clădit echipa campioană a Europei:

„Am atâtea amintiri de la Forban. Îi mai chinuiam, dar asta trebuia să facem dacă voiam să ne luptăm cu cei mai buni din Europa”, spunea el, cu zâmbetul celui care știa că efortul și disciplina pot transforma o echipă într-o legendă.

Reacțiile generației ’86: „Nimic nu va mai fi la fel fără Nea Imi”

Foștii campioni ai Europei, printre care Marius Lăcătuș, Gabi Balint, Victor Pițurcă sau Tudorel Stoica, au păstrat mereu legătura cu cel care i-a condus spre gloria eternă. În 2026, aceștia vor marca 40 de ani de la triumf, însă fără cel care a fost arhitectul acelei echipe legendare.

„În 2026, Lăcătuș, Balint, Pițurcă sau Tudorel Stoica îl vor aduce din nou printre ei pe Nea Imi, prin poveștile nemuritoare pe care le-au trăit împreună. Dar, probabil, nimic nu va mai fi la fel”, scrie GSP.

Ilie Dumitrescu, omagiu emoționant: „A fost un senior”

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-a numărat și Ilie Dumitrescu, care a fost lansat la echipa națională de Emeric Ienei:

„Este incredibil! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Este unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc.

A fost antrenorul care m-a debutat la echipa națională, la Atena, într-un meci cu Grecia. Am câștigat campionatul la Steaua cu Emeric Ienei, un senior. Un om extraordinar și un antrenor de top! Îmi pare rău să aud vestea asta…”, a declarat fostul internațional pentru iAMsport.

Un simbol al decenței și eleganței

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic, în județul Arad, Emeric Ienei a fost jucător și antrenor la Steaua București, conducând clubul spre cele mai mari glori din istorie. A câștigat Cupa Campionilor Europeni, șase titluri de campion, patru Cupe ale României și a calificat naționala la Mondialul din 1990 și Euro 2000.

Pentru performanțele sale, a fost decorat în 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv”, iar în 1998 a fost înaintat la gradul de general de brigadă.

Emeric Ienei rămâne în memoria tuturor drept „lordul fotbalului românesc” — un om care a adus noblețe, calm și rafinament într-un sport al pasiunii și al sacrificiului.

Ultima sa dorință — aceea de a fi din nou, în 2026, lângă echipa sa legendară — rămâne neîmplinită, dar spiritul său va fi, fără îndoială, prezent la acea aniversare.

