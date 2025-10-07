Oficiali ai Uniunii Europene au transmis Kievului că aderarea la blocul comunitar va fi un proces dificil și de durată, indiferent de opoziția Ungariei.

Potrivit unei analize Reuters, liderii de la Bruxelles au subliniat că Ucraina mai are mult de muncă înainte de a îndeplini criteriile necesare pentru integrarea în UE.

Deși are sprijinul majorității statelor membre, Ucraina trebuie să obțină acordul tuturor celor 27 de țări pentru a avansa în procesul de aderare.

În prezent, Budapesta blochează următoarea etapă a negocierilor, invocând drepturile lingvistice ale minorității maghiare din vestul Ucrainei – o poziție care a generat tensiuni în interiorul Uniunii.

Pentru a detensiona situația, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a efectuat săptămâna trecută o vizită în Ucraina, unde s-a întâlnit cu reprezentanții comunității maghiare.

O speranță europeană pentru ucraineni, dar și un test al reformelor

Pentru mulți cetățeni ai Ucrainei, aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o garanție a unui viitor mai stabil și mai prosper, la peste trei decenii de la desprinderea de Uniunea Sovietică. Însă, în ciuda sprijinului popular, parcursul către UE este presărat cu obstacole.

Încercarea autorităților de la Kiev, din vara acestui an, de a limita independența instituțiilor anticorupție a stârnit îngrijorare în rândul liderilor europeni. „UE nu poate accepta un nou stat membru care nu respectă în totalitate statul de drept”, a declarat comisarul Marta Kos într-un interviu pentru Reuters.

Aceasta a subliniat că „pentru a-ţi demonstra ataşamentul, o parte a acestui proces este să fii foarte strict”, adăugând că „acum va urma munca grea”, în special în domenii precum agricultura și protecția mediului.

Tensiuni cu Ungaria, dar și sprijin în creștere din partea altor state membre

Uniunea Europeană încearcă să depășească blocajul creat de premierul ungar Viktor Orban, care se opune avansării negocierilor de aderare. Totuși, unii lideri europeni spun că nu vor permite ca o singură țară să blocheze viitorul întregii Uniuni.

„Nu voi permite unei singure ţări, şi cu siguranţă nu-i voi permite lui Viktor Orban, să ia decizii cu privire la viitorul întregii Europe”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen, a cărei țară deține președinția rotativă a Consiliului UE până la sfârșitul anului.

Respectarea statului de drept, o condiție esențială

Uniunea Europeană insistă că Ucraina trebuie să demonstreze un angajament ferm față de statul de drept și independența instituțiilor. Episodul din 22 iulie, când autoritățile ucrainene au încercat să sporească controlul politic asupra biroului anticorupție, a fost considerat un pas înapoi.

„Ceea ce s-a întâmplat pe 22 iulie nu ar trebui să se mai repete niciodată”, a avertizat Marta Kos, subliniind că „totul trebuie corectat până la capăt” și adăugând că procesul de reformă „nu s-a terminat încă”.

Vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kacika, a declarat că Ucraina „va continua să implementeze reformele în conformitate cu angajamentele sale internaţionale”.

Un drum lung spre Bruxelles

Deși președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că Ucraina ar putea adera la UE înainte de 2030, mulți diplomați europeni privesc acest termen cu scepticism.

„Ucraina este o țară mare, importantă și situată strategic, iar lucrurile nu pot fi ascunse sub preș”, a spus un diplomat al Uniunii Europene, în timp ce un alt oficial a remarcat că „progresele Ucrainei sunt impresionante, mai ales în contextul războiului, dar procesul de aderare este complex și de durată”.

Pentru moment, opoziția Ungariei rămâne cel mai mare obstacol în calea Ucrainei, însă liderii europeni par deciși să găsească soluții pentru ca procesul de integrare să nu fie blocat.

