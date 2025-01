Prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat, într-o postare pe Facebook, beneficiile semnificative pe care aderarea completă a României la spațiul Schengen le va aduce economiei naționale. Potrivit acestuia, dispariția punctelor de frontieră cu Ungaria și Bulgaria nu este doar un simbol al integrării europene, ci și o oportunitate concretă pentru consolidarea exporturilor și creșterea competitivității firmelor românești.

„Faptul că suntem pe deplin în spațiul Schengen din acest an va aduce economiei noastre impulsul masiv de care are nevoie pentru a depăși acest context internațional dificil”, a declarat premierul. Conform acestuia, îmoartea barierelor de la granițe” va sprijini o creștere semnificativă a exporturilor, ceea ce se traduce în venituri suplimentare pentru companiile românești.

Premierul a evidențiat că integrarea totală în Schengen oferă și o lecție valoroasă despre puterea obiectivelor naționale. „Este o dovadă că, atunci când ne urmărim cu insistență marile obiective naționale, avem toate motivele să reușim!”, a spus Ciolacu, adăugând că acest moment reprezintă o „garanție” pentru viitorul economic al țării.

Eliminarea controalelor la frontierele cu Ungaria și Bulgaria este de așteptat să reducă timpul și costurile pentru transportatori, oferind un avantaj competitiv producătorilor români pe piețele europene. Accesul mai rapid și mai simplificat la piețele din UE ar putea atrage investiții suplimentare și ar stimula creșterea economică în sectoare strategice precum industria, agricultura și tehnologia.

De asemenea, integrarea completă în spațiul Schengen creează premisele pentru o mai bună colaborare transfrontalieră și pentru dezvoltarea unor rețele logistice eficiente. Aceste avantaje pot contribui direct la reziliența economiei românești în fața provocărilor internaționale.

Premierul Ciolacu și-a încheiat mesajul cu un apel la unitate și speranță, exprimându-și încrederea în capacitatea României de a depăși obstacolele viitoare prin eforturi comune. Acest moment marchează nu doar o victorie diplomatică, ci și un pas important înspăre consolidarea economică a țării.

Marcel Ciolacu: Ni s-a făcut dreptate şi de la miezul nopţii putem circula liber, pe orice cale, în spaţiul Schengen

Premierul Marcel Ciolacu a transmis marţi seara, în preajma Noului An, un mesaj în care îşi exprimă speranţa ca 2025 să fie un an mai bun, un an în care să fie trecute toate obstacolele şi să fie finalizate proiectele începute.



„Sper ca anul 2025 să fie un an mai bun, un an în care să reuşim să trecem peste toate obstacolele, să finalizăm proiectele începute, să continuăm să creştem economia şi nivelul de trai. Şi sper că, împreună, putem face din România ţara pe care cu toţii ne-o dorim! La mulţi ani tuturor!”, a transmis premierul.

Şeful Executivului spune în mesaj că „2024 nu a fost un an uşor, dimpotrivă, a fost un an plin de provocări”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!