Premierul Marcel Ciolacu a transmis marţi seara, în preajma Noului An, un mesaj în care îşi exprimă speranţa ca 2025 să fie un an mai bun, un an în care să fie trecute toate obstacolele şi să fie finalizate proiectele începute.

„Sper ca anul 2025 să fie un an mai bun, un an în care să reuşim să trecem peste toate obstacolele, să finalizăm proiectele începute, să continuăm să creştem economia şi nivelul de trai. Şi sper că, împreună, putem face din România ţara pe care cu toţii ne-o dorim! La mulţi ani tuturor!”, a transmis premierul.

Şeful Executivului spune în mesaj că „2024 nu a fost un an uşor, dimpotrivă, a fost un an plin de provocări”.

„Un an în care de fiecare dată când credeam că am mai rezolvat o problemă apărea alta, la fel de gravă şi la fel de urgentă. Vă mărturisesc acum, în ultimele ore ale acestui an, că am încercat să fac tot ce mi-a stat în putinţă pentru a pune lucrurile în ordine. Un singur gând a stat în faţa fiecărei decizii luate: să-mi respect promisiunile făcute vouă, celor care mi-aţi acordat încrederea şi să fac lucrurile cum trebuie. Împreună, am avut câteva reuşite mari, iar cea mai mare a fost că – în sfârşit! – ni s-a făcut dreptate şi de la miezul nopţii putem circula liber, pe orice cale, în spaţiul Schengen. Ştiu că nu am reuşit de fiecare dată să mulţumesc pe toată lumea. Ştiu că pe mulţi dintre voi v-am dezamăgit. Am ales însă ca, de fiecare dată, să iau acea decizie corectă pentru România şi pentru români. Într-adevăr, puteam alege calea simplă, puteam alege să intru în corul populiştilor. Dar asta ar fi însemnat să pun viitorul nostru, al tuturor românilor, în pericol. Şi asta nu aş putea să fac niciodată”, a precizat prim-ministrul, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.

Facturile lui Marcel Ciolacu zboară spre necunoscut: suspiciuni majore privind autenticitatea

Facturile sunt emise de Nordis Travel SRL, însă detalii importante precum numărul, data exactă a facturilor și informațiile despre zboruri lipsesc sau au fost ascunse

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat în seara de Crăciun trei facturi, pentru a demonstra că a achitat din fonduri proprii, călătoriile efectuate cu avioane private în 2022. Totuși, analiza acestor documente ridică suspiciuni, potrivit site-ului specializat în aviație BoardingPass, citat de news.ro.

Facturile sunt emise de Nordis Travel SRL, însă detalii importante precum numărul, data exactă a facturilor și informațiile despre zboruri lipsesc sau au fost ascunse, scrie sursa citată. În plus, un element cheie observat de utilizatori pe Reddit și confirmat de BoardingPass este legat de numărul poliței de asigurare a companiei emitente.

Pe facturi este menționat numărul asigurării (3907/2023), valabilă până la 30 noiembrie 2024. Acest detaliu sugerează că documentele nu ar fi fost emise în 2022, anul în care au avut loc zborurile. „Polițele de asigurare se emit de regulă pe un an de zile, iar cea valabilă până la 30 noiembrie 2024 a fost emisă cu un an înainte, în 2023, nu în 2022,” arată analiza BoardingPass.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!