Sandu a acuzat Moscova că folosește preoți ortodocși și o rețea de boți denumită „Matryoshka”, pentru a răspândi propagandă și informații false

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că Rusia își intensifică acțiunile de influență asupra cetățenilor moldoveni stabiliți în străinătate, în contextul alegerilor parlamentare, programate pe 28 septembrie 2025. Într-un interviu pentru Financial Times, Sandu a acuzat Moscova că folosește preoți ortodocși și o rețea de boți denumită „Matryoshka” pentru a răspândi propagandă și informații false.

„Rușii vizează diaspora”, a declarat șefa statului, subliniind că sprijinul moldovenilor din afara țării a fost decisiv pentru menținerea cursului proeuropean și obținerea celui de-al doilea mandat prezidențial. Potrivit Maiei Sandu, Kremlinul folosește acum tactici mai complexe, de la campanii de dezinformare online, până la implicarea unor grupări criminale pentru destabilizarea instituțiilor interne.

Președinta a amintit și de amenințările false cu bombă de la secțiile de vot din străinătate, semnalate anul trecut, despre care autoritățile moldovenești susțin că ar fi fost orchestrate de agenți ruși. În plus, în alegerile din 2024, Moscova ar fi direcționat sume echivalente cu aproximativ 1% din PIB-ul Moldovei, pentru a influența procesul electoral prin intermediari.

Maia Sandu a mai avertizat că metodele folosite de Rusia în Republica Moldova riscă să fie replicate și în alte democrații și a reafirmat că integrarea europeană reprezintă „singura garanție” a stabilității și supraviețuirii țării. Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt, în opinia sa, „ultima provocare majoră”, înainte de apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.

