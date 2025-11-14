Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a atras atenția vineri că orice majorare a salariului minim pe economie în 2025 trebuie analizată cu mare atenție, pentru a evita presiuni inflaționiste.

„Și înclin pe această precauție. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a declarat guvernatorul Mugur Isărescu într-o conferință de presă.

Întrebat dacă o eventuală majorare a salariului minim ar putea duce la creșterea inflației, Isărescu a răspuns:

„Sunt precaut. Este o decizie politică. În esență, ministrul de Finanțe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm și la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanțiale. Deci, până în anul 2025. Și, pe de altă parte, eu înțeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, îi afectează pe cei cu salariile, cu veniturile mici. Dar aici trebuie multă precauție. Și înclin pe această precauție. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun.”

Credibilitatea internațională, o miză importantă

Guvernatorul BNR a subliniat că România a recâștigat rapid credibilitatea pe piețele internaționale, însă aceasta poate fi pierdută dacă se arată nehotărâre în politica economică:

„Îmi permit să mai spun un lucru, apropo de discuțiile de revenire, de oprire, de nefuncționare a pachetului actual: noi am recâștigat foarte greu, dar destul de repede, credibilitatea piețelor internaționale. Se poate pierde. Dacă facem pași înapoi sau, să zic așa, arătăm nehotărâre. Programul trebuie să continue, programul de corecție, mă refer”, a explicat Mugur Isărescu.

