Luis Enrique: „Sunt prost!” Reacție nervoasă după finala Mondialului Cluburilor

Tehnicianul lui PSG riscă o suspendare din partea FIFA, după ce l-a lovit pe Joao Pedro în timpul unui meleu.

Finala Campionatului Mondial al Cluburilor, câștigată categoric de Chelsea cu 3-0 în fața lui PSG, s-a încheiat cu un incident tensionat între jucători și antrenori. În centrul atenției a fost Luis Enrique (55 de ani), antrenorul parizienilor, care l-a atins cu mâna pe Joao Pedro (23 de ani), în timpul unui meleu creat pe gazon, la fluierul final.

Imaginile l-au surprins pe tehnicianul spaniol implicându-se direct în busculada declanșată de reacția nervoasă a unor jucători. Acesta a recunoscut că și-a pierdut controlul într-un moment tensionat.

„Sunt prost. El stătea pe loc, m-a împins, eu l-am atins și s-a aruncat teatral”, i-a spus Enrique unuia dintre secunzii săi, conform marca.com.

După meci, antrenorul a revenit cu o poziție oficială mai echilibrată, explicând circumstanțele și intențiile sale.

„La finalul meciului a avut loc o situație pe care cred că toți cei implicați ar fi putut să o evite. Obiectivul și intenția mea, ca întotdeauna, au fost să despart jucătorii pentru a preveni orice alte conflicte. Era multă tensiune și pasiune, iar împingerile au început să apară. Cred că astfel de lucruri trebuie evitate și să nu se mai repete niciodată. Repet, intenția mea a fost să nu las lucrurile să degenereze”, a spus Enrique, potrivit eu.usatoday.com.

„A vrut să despartă și a fost împins”

În apărarea sa a intervenit și președintele lui PSG, Nasser Al Khelaifi, care a transmis public o poziție fermă.

„Avem cel mai disciplinat și respectuos antrenor din lume. A vrut să despartă și a fost împins. Trebuie să existe respect și pentru antrenori”, a declarat Al Khelaifi.

Incidentul a pornit în timp ce Joao Pedro se bucura pentru golul marcat și victoria echipei sale. A fost lovit de un jucător parizian, fapt care a declanșat îmbrâncelile între mai mulți fotbaliști. Luis Enrique și Enzo Maresca au încercat să aplaneze conflictul. Tehnicianul lui Chelsea a intervenit calm, reușind să-l liniștească pe Gianluigi Donnarumma, unul dintre cei mai vocali în acel moment.

La rândul său, Joao Pedro a oferit propria versiune asupra secvenței:

„Am vrut să-l protejez pe Andrey, am văzut că era înconjurat și, ca orice brazilian, am intervenit. Atunci m-a împins și am căzut. Face parte din joc. Cred că nu au știut să piardă”, a spus atacantul lui Chelsea, potrivit as.com.

Luis Enrique ar putea fi suspendat de FIFA

Conform regulamentelor FIFA, chiar dacă avertismentele sau eliminările nu sunt prelungite după competiții, comportamentele violente pot fi sancționate. Fostul arbitru Iturralde Gonzalez a explicat consecințele:

„Dacă analizăm faza, este sancționabilă. Să zicem că ar putea fi suspendat o lună, în această perioadă nu ar avea voie nici să antreneze, nici să stea pe bancă. FIFA nu aplică sancțiuni pe un anumit număr de meciuri, ci pe o perioadă determinată de timp. Astfel, ar rata toate partidele din acea lună”, a explicat Gonzalez.

Luis Enrique, care a condus PSG spre câștigarea Ligii Campionilor în sezonul recent încheiat, riscă astfel să nu poată sta pe bancă la primul meci oficial al noului sezon, Supercupa Europei cu Tottenham, programat pentru 13 august.

