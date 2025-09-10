Lucescu, dispus să lase locul lui Hagi la națională! „Cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte”

Selecționerul României are joi o întâlnire decisivă cu oficialii FRF.

După remiza cu Cipru (2-2) și scandalurile care au urmat, Mircea Lucescu (80 de ani) a transmis că este gata să facă pasul în spate și să îi predea mandatul lui Gică Hagi. Actualul selecționer confirmă că va avea joi o discuție lămuritoare cu conducerea Federației Române de Fotbal.

„Il Luce” a explicat că a cerut el însuși această întâlnire, pentru a lămuri viitorul său pe banca primei reprezentative.

„Dacă poate să vină Gică Hagi, mă dau la o parte”

Lucescu a subliniat că ar lăsa cu ușurință locul liber pentru fostul decar al naționalei:

„Eu am cerut să am o discuție cu ei mâine. Eu discut cu ei dacă există vreo posibilitate de înlocuire, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Nu plăcere, dar cu această responsabilitate. Dacă poate să vină Gică Hagi, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Niciun fel de problemă. Gică trebuie să calculeze că nu are voie să facă vreo greșeală. Eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie să mai facă.”

Selecționerul a adăugat că schimbarea generațiilor din lot face ca misiunea să fie extrem de dificilă:

„Dacă are această dorință, această ambiție, m-aș da la o parte foarte ușor pentru el. Nu e niciun fel de problemă. E un moment de schimbare de generații. Să nu credeți că lucrurile sunt simple.”

Hagi, prima opțiune pentru suporteri

În momentul în care FRF l-a numit pe Mircea Lucescu selecționer, Gică Hagi a fost și el o variantă de luat în calcul. De fiecare dată însă, fostul mare internațional a preferat să rămână la echipa de club. Situația este diferită acum, întrucât Hagi nu mai antrenează Farul Constanța, alegând să rămână doar în funcția de manager.

În sondajul inițiat de GSP.ro despre cine ar trebui să fie noul selecționer, Gică Hagi conduce detașat. După primele 3.000 de voturi, el este preferat de 30% dintre participanți, fiind urmat de Cosmin Olăroiu.

Discuția programată mâine la FRF ar putea aduce o decizie importantă pentru viitorul băncii tehnice a echipei naționale.

