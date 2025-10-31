Lovitură pe piața transferurilor! CFR Cluj ar fi ajuns la un acord cu Dinamo Zagreb pentru Louis Munteanu

Atacantul de 23 de ani, dorit și de FCSB, ar putea pleca în iarnă în Croația pentru 5 milioane de euro.

Louis Munteanu (23 de ani) este tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Potrivit unei surse din Croația, gruparea din Gruia ar fi acceptat o ofertă de 5 milioane de euro din partea lui Dinamo Zagreb, una dintre cele mai titrate echipe din Europa de Est.

Deși oficialii CFR anunțau în vară că există mai multe cluburi interesate, printre care Valencia și Ajax, transferul nu s-a mai concretizat atunci, din cauza negocierilor întârziate și a închiderii perioadei de mercato.

CFR, acord cu Dinamo Zagreb pentru 5 milioane de euro

Patronul Ioan Varga a declarat în trecut că prețul corect pentru Munteanu ar fi de 18 milioane de euro, însă realitatea pieței l-a obligat să-și reducă pretențiile. În cele din urmă, croații ar fi oferit 5 milioane de euro, sumă acceptată de CFR.

Dacă informația va fi confirmată oficial, tranzacția ar urma să se finalizeze în iarnă, în fereastra de transferuri din ianuarie 2026.

Gigi Becali a fost la un pas de a-l aduce la FCSB

Patronul FCSB, Gigi Becali, a recunoscut că a fost foarte aproape să-l transfere pe Louis Munteanu chiar în ultima zi a perioadei de transferuri, însă mutarea a căzut din motive administrative.

„Am fost la un milimetru. Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA, era la mine, era la FCSB. Dar nu mai aveam timp să fac toate formalitățile – control medical, documente, tot.

Nu contează prețul, nu spun cât dădeam, dar dacă puteam să-l înscriu pe lista UEFA, era deja luat. Eram aproape, dar după mi-a spus MM: «Nu poți să-l pui pe listă». Hai să vedem în iarnă, dacă mă calific mai departe, atunci poate fi pus pe listă”, a explicat Becali.

Louis Munteanu, cifre fluctuante la CFR

Transferat definitiv la CFR Cluj în vara acestui an, Louis Munteanu a fost una dintre cele mai importante achiziții ale clubului. În sezonul trecut, a înscris 25 de goluri în 42 de meciuri, însă în actuala stagiune a marcat doar două goluri în 14 apariții, ceea ce a alimentat zvonurile privind o posibilă plecare.

Cota sa actuală, potrivit Transfermarkt, este de 5 milioane de euro, iar o mutare la Dinamo Zagreb ar reprezenta un pas important spre un campionat mai competitiv și o nouă etapă în cariera sa.

Dacă transferul se va oficializa, ar fi una dintre cele mai valoroase plecări din istoria recentă a CFR-ului și una dintre cele mai mari tranzacții pentru un fotbalist român activ în Superligă.

