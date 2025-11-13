Lovitură grea pentru „câini”! Clubul lui Nicolae Badea, ACS FC Dinamo, a fost declarat oficial în faliment

Tribunalul București a închis definitiv povestea „Dinamo Badea”, după 14 ani de insolvență.

Situația complicată a brandului Dinamo a cunoscut un nou capitol dramatic. Tribunalul București a pronunțat decizia definitivă de faliment a ACS FC Dinamo, entitatea controlată de omul de afaceri Nicolae Badea și cunoscută printre suporteri drept „Dinamo Badea”. Hotărârea vine la capătul unei proceduri de insolvență care s-a întins pe parcursul a peste 14 ani.

Odată cu sentința instanței, toate bunurile și activele asociației vor fi scoase la licitație publică, iar sumele rezultate vor fi folosite pentru a acoperi datoriile către creditori. Printre acestea se numără și nocturna bazei sportive de la Săftica, aflată în proprietatea ACS FC Dinamo, dar utilizată în prezent de echipa care evoluează în Superligă.

Falimentul pune capăt definitiv existenței unei structuri juridice care, deși nu mai avea activitate sportivă consistentă, deținea marca „Fotbal Club Dinamo” și stema cu cei doi câini, simboluri istorice și emblematice pentru suporterii alb-roșii.

Sfârșitul unei epoci, dar nu și al numelui Dinamo

În ultimii ani, ACS FC Dinamo își limitase activitatea la câteva grupe de juniori, fiind practic deconectată de la competițiile profesioniste. Totuși, prin controlul asupra mărcii și siglei, clubul rămânea o piesă importantă în complicatul puzzle juridic al identității dinamoviste.

După dispariția sa, doar două entități mai rămân oficial în viață sub numele Dinamo:

SC Dinamo 1948 SA , echipa care joacă în prezent în Superligă și care a ieșit din insolvență în vara acestui an, după o perioadă de patru ani de reorganizare.

CS Dinamo București, clubul aparținând Ministerului Afacerilor Interne, activ în Liga 2 și în numeroase discipline olimpice.

Decizia falimentului marchează o ruptură simbolică în istoria modernă a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare, punând capăt unei structuri juridice care, timp de peste un deceniu, a fost considerată de o parte a suporterilor drept depozitara identității originale a lui Dinamo.

În urma acestei hotărâri, licitațiile bunurilor și mărcilor vor fi gestionate de lichidatorul judiciar, iar soarta definitivă a activelor istorice va depinde de interesul manifestat de eventualii cumpărători — printre care s-ar putea număra și actualul club din Superligă.

