Lovitură grea pentru Barcelona! Meciul anulat de la Miami lasă clubul fără milioane de euro

Evenimentul ar fi adus catalanilor între 5 și 6 milioane de euro.

Planul Barcelonei de a disputa partida cu Villarreal, programată inițial pe 20 decembrie, la Miami, s-a prăbușit complet. Decizia promotorului american Relevent de a anula evenimentul, în urma opoziției cluburilor și jucătorilor din La Liga, produce o pierdere financiară considerabilă pentru gruparea blaugrana. Potrivit Marca, clubul catalan ar fi încasat între 5 și 6 milioane de euro din acest meci unic.

Totul fusese pregătit pentru o adevărată sărbătoare fotbalistică în Statele Unite. Disputa de la Miami trebuia să marcheze o nouă etapă în promovarea internațională a La Ligii și a fost gândită ca o oportunitate de extindere a brandului Barcelonei pe piața nord-americană. Pentru club, confruntarea reprezenta nu doar un eveniment sportiv, ci și o șansă strategică de a-și consolida imaginea globală, într-un moment în care problemele financiare continuă să apese greu asupra bugetului.

Rezervări pentru 70.000 de bilete și planuri comerciale anulate

Relevent, compania americană care se ocupă de promovarea meciurilor La Ligii peste ocean, viza o audiență record. Se făcuseră deja rezervări pentru 70.000 de bilete la Hard Rock Stadium, arena din Miami care ar fi fost plină până la refuz. Încasările din bileterie urmau să constituie principala sursă de venit, alături de contractele comerciale și sponsorizările asociate evenimentului.

Pentru Barcelona, impactul era dublu: sportiv și financiar. Disputarea meciului pe teren neutru ar fi anulat dezavantajul unei deplasări dificile, transformând partida cu Villarreal într-un eveniment cu tribune dominate de fanii catalani. În același timp, clubul ar fi beneficiat de o „injecție” de capital estimată la 5 – 6 milioane de euro – o sumă importantă într-un context în care datoriile depășesc un miliard de euro.

Pe lângă veniturile directe, sponsorii Barcelonei planificaseră deja activități comerciale și campanii de imagine în jurul evenimentului. „Toate aceste inițiative ar fi oferit un impuls financiar semnificativ clubului, deși mai mic decât ceea ce ar fi generat meciul în sine”, notează Marca.

Spotify, principalul partener al clubului, pregătise o serie de evenimente de marketing în Miami, sincronizate cu prezența echipei. Alte branduri majore aveau planuri similare, iar Goldman Sachs – instituția financiară care are o relație strânsă cu Barcelona – își manifestase interesul de a organiza întâlniri cu investitori și clienți de top în cadrul turneului american.

Conform sursei citate, interesul băncii americane nu se limita la Miami. Evenimente de profil erau în discuție și pentru Los Angeles, New York și San Francisco, toate gândite ca acțiuni de promovare a brandului FC Barcelona pe piața americană.

Anularea partidei anulează însă toate aceste planuri. Pe lângă pierderea financiară directă, Barcelona ratează și o ocazie majoră de expunere pe o piață strategică pentru dezvoltarea globală a clubului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!