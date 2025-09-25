Lovitură dură pentru UTA Arad! Clubul are interdicție la transferuri până în 2027

FIFA a sancționat echipa din Superliga din cauza datoriilor către foștii jucători străini.

UTA Arad a primit, miercuri, o suspendare drastică din partea FIFA, care îi interzice să facă transferuri în următoarele trei perioade de mercato. Clubul de pe Mureș este acuzat că nu și-a achitat obligațiile financiare față de foști jucători, majoritatea străini, care au depus memorii la forul internațional.

Concret, UTA nu va putea înregistra jucători noi în următoarele „ferestre”: iarnă 2025-2026, vară 2026-2027 și iarnă 2026-2027. Singurele transferuri permise sunt cele ale fotbaliștilor liberi de contract.

Datorii neachitate și plângeri colective la FIFA

Scandalul a fost semnalat în urmă cu două săptămâni, când GSP.ro a dezvăluit că peste 10 jucători străini au reclamat la FIFPro și FIFA că nu și-au primit salariile. Unii dintre ei au declarat sub anonimat că nu au mai încasat bani de la club din octombrie 2024, respectiv de cinci luni înainte de încheierea contractelor.

„Lista interdicțiilor de înregistrare FIFA este o resursă esențială pentru comunitatea fotbalistică (…) prezentând cluburile cărora le este interzis temporar să înregistreze noi jucători din cauza diferitelor încălcări, cum ar fi dispute financiare sau nerespectarea reglementărilor”, se arată pe site-ul FIFA.

Chiar în ziua în care a primit interdicția, UTA a oficializat revenirea lui Marko Stolnik (29 de ani), fundaș care a rămas liber de contract după despărțirea de AEL Limassol.

UTA, în pragul insolvenței

Problemele financiare ale clubului arădean sunt accentuate de faptul că, la jumătatea lunii august, a intrat în concordat preventiv – ultima etapă înaintea insolvenței. Procedura presupune reeșalonarea datoriilor, fără ca acestea să fie șterse, similar cu situația prin care trece și Petrolul Ploiești.

„UTA a intrat în concordat preventiv. Este un pas înainte de insolvență. Încearcă să reeșaloneze niște datorii într-o perioadă. Am fost sunat chiar săptămâna asta de FIFPro pentru a fi întrebat ce se întâmplă la UTA, pentru că sunt multe procese la FIFA. Sunt nouă procese la FIFA și alte câteva în România”, declara recent Emilian Hulubei, președintele AFAN, la DigiSport.

Dacă UTA își va achita datoriile în perioada următoare, FIFA ar putea ridica suspendarea înainte de termen. Până atunci, însă, clubul arădean este obligat să se bazeze pe actualul lot și pe jucători rămași liberi de contract.

