Preşedintele USR Alba, deputatul Beniamin Todosiu, anunţă sâmbătă, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare, că se alătură „Noului PSD”, el prezentându-i pe liderii USR Alba drept „noii si colegi”, potrivit news.ro.

„Am reuşit să creăm prima construcţie politică care va da frisoane şi insomnii baronilor PNL”, spune politicianul, care subliniază că şi alţi membri ai USR Alba îl vor urma în PSD.

„Am decis să mă alătur proiectului politic prin care construim o alternativă pentru Alba, o alternativă pentru oameni. De astăzi, sunt alături de noul PSD şi, împreună cu noii mei colegi, Victor Negrescu şi Corneliu Mureşan, continuăm transformarea PSD într-un partid deschis, care susţine în administraţia locală şi judeţeană oameni profesionişti, integri şi care pot schimba în bine judeţul şi comunităţile locale. (…) Alături de ei, vor veni în linişte şi cu bunul-simţ care caracterizează oamenii integri din politică şi alţi colegi din USR Alba. Celor care vor decide să rămână le urez mult succes şi sper să aibă curajul să nu devină un satelit al PNL, lucru pe care eu am reuşit să îl evit în cei şase ani în care am condus filiala judeţeană”, scrie Beniamin Todosiu pe Facebook.

El spune că a semnat cu noii săi colegi de la PSD „Pactul pentru Alba”, care cuprinde „un set de reguli şi principii cheie” precum zero toleranţă faţă de corupţie, susţinerea oamenilor integri şi profesionişti în funcţii publice, un plan pentru reducerea preţurilor la utilităţi în Alba sau susţinerea investiţiilor din judeţ, cu accent pe educaţie şi sănătate.

Adversarul declarat este PNL în judeţul Alba.

„La propunerea noilor mei colegi, îmi asum să mă alătur şi conducerii judeţene a PSD Alba şi să luptăm împreună împotriva PNL, partid care încearcă, prin practici nedemocratice şi represiune, să devină «partidul unic». (…) De astăzi, sunt sigur că toate «tunurile politice» vor fi pe mine, pe Victor şi pe Corneliu pentru că împreună, trei oameni tineri şi cu principii solide, am reuşit să creăm prima construcţie politică care va da frisoane şi insomnii baronilor PNL: Alternativa pentru Alba”, mai scrie Todosiu.

Acesta adaugă: „eu şi noul meu coleg Corneliu Mureşan vom face echipă pentru Consiliul Judeţean Alba”.

Este al doilea politician cu notorietate pe care USR în pierde în judeţul Alba înaintea alegerilor. În urmă cu câteva luni, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, ales din partea USR în 2020, a anunţat că se alătură PNL, partid din care a mai făcut parte.

