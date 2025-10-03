Legia Varșovia, înfrângere și scandal! Edi Iordănescu, criticat dur după eșecul cu Samsunspor

Schimbările masive făcute de antrenorul român au stârnit furia fanilor și a presei din Polonia.

Legia Varșovia a fost singura echipă poloneză care a pierdut în prima etapă din grupele UEFA Conference League. Formația pregătită de Edi Iordănescu a cedat cu 0-1 pe teren propriu în fața lui Samsunspor, după un meci în care antrenorul român a decis să modifice aproape complet echipa de start.

Comparativ cu partida din campionat câștigată cu 1-0 contra lui Pogon, tehnicianul a schimbat nu mai puțin de 10 jucători în formula de start. Decizia sa a fost considerată un „experiment” riscant, care a avut consecințe imediate: înfrângere pe teren propriu și un val de critici în presa poloneză.

Presa poloneză, reacții dure după eșecul cu turcii

Editorialistul Sebastian Staszewski, de la „Przegląd Sportowy” și „Fakt”, a transmis un mesaj tăios: „Astăzi am asistat la sabotajul absolut de neînțeles al lui Iordănescu. Legia Varșovia juca acasă și ar fi putut avea un start excelent pentru o altă aventură în cupele europene, dar antrenorul a preferat experimentele. Să sperăm că nu se va întâmpla ca în trei luni Legia să fie la trei puncte distanță de ceva. Sau chiar la unul.”

La rândul său, jurnalistul Piotr Koźmiński, de la goal.pl, a recunoscut că a fost șocat de echipa anunțată: „Mi-am șters ecranul laptopului de două ori la Poznań în timp ce mă uitam la echipa de start a Legiei. Îmi pare rău, dar nu înțeleg.”

Suporterul și fotograful sportiv Marcin Szymczyk a completat imaginea critică: „Legia lui Iordănescu are o evoluție slabă în competițiile europene. Nu au reușit să avanseze în Europa League deși a jucat împotriva echipei mai slabe, AEK Larnaca, s-a chinuit și a avut mult noroc împotriva altei echipe modeste, Hibernian, iar acum a pierdut împotriva unei echipe turcești de mijlocul clasamentului, Samsunspor. Experimentul cu formația de start a fost un eșec, invers proporțional cu fanii care au venit pe stadion.”

Michał Zachodny, analist la TVP Sport, a făcut un bilanț îngrijorător: „Este al șaptelea meci pe teren propriu al Legiei din 2025 fără gol marcat – adică unul din trei. În total, doar 31 de goluri marcate în 21 de meciuri, dintre care zece au fost împotriva echipelor Hibernian, Raków și Gieksa în acest sezon.”

Totuși, nu toată presa poloneză l-a pus la zid pe antrenorul român. Dawid Dobrasz, jurnalist la Meczyki, a avut o abordare diferită: „Nu are rost să criticăm Legia Varșovia pentru meciul de astăzi, pentru că în sfârșit este clar că campionatul este cu adevărat cel mai important lucru. Legia Varșovia joacă meciul-cheie duminică, împotriva lui Gornik Zabrze. Mai mult, Legia a marcat atât de multe puncte pentru Polonia încât nu are rost să ne plângem.”

În ciuda acestui punct de vedere, presiunea asupra lui Edi Iordănescu a crescut vizibil după acest debut ratat în Conference League. Fanii așteaptă un răspuns rapid, iar confruntarea cu Gornik din campionat ar putea fi un moment definitoriu pentru atmosfera din jurul echipei.

