La mulți ani, Nadia Comăneci! Prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10 împlinește 64 de ani

Prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10 perfect rămâne un simbol global al excelenței și al perfecțiunii.

Pe 12 noiembrie 1961 se năștea, la Onești, Nadia Elena Comăneci — fetița care avea să transforme pentru totdeauna lumea gimnasticii și să scrie o pagină de aur în istoria sportului mondial. Astăzi, „Zeița de la Montreal” împlinește 64 de ani, fiind omagiată în întreaga lume pentru performanțele și influența sa unică.

La doar 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a primit un 10 perfect la Jocurile Olimpice, în 1976, la Montreal. Tabela electronică nici măcar nu era pregătită pentru o astfel de notă — a afișat „1.00”, stârnind confuzie și uimire. Momentul a devenit legendă: o adolescentă din România redefinise noțiunea de perfecțiune.

La acea ediție olimpică, Nadia a obținut șapte note de 10, cucerind trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), una de argint (cu echipa României) și una de bronz (la sol). Patru ani mai târziu, la Moscova, și-a confirmat statutul de regină a gimnasticii, câștigând alte două titluri olimpice și stabilind recorduri ce nu au fost depășite nici până astăzi.

Perfecțiunea care a inspirat generații

În spatele acelor momente de glorie s-au aflat anii de muncă, disciplină și sacrificiu. Descoperită la vârsta de 6 ani de soții Béla și Márta Károlyi, Nadia a început antrenamentele intense care aveau să o transforme într-un simbol mondial. A devenit campioană națională la doar 9 ani, a dominat Campionatele Europene din 1975 și a cucerit inimile lumii la Montreal, în 1976.

De-a lungul carierei sale, Nadia Comăneci a obținut 9 medalii olimpice și 4 la Campionatele Mondiale, dar moștenirea ei depășește cifrele. Două elemente din gimnastică îi poartă numele — „săritura Comăneci” și „coborârea Comăneci” —, iar în Gymnastics Hall of Fame numele ei stă alături de marile legende ale sportului.

Stabilită de peste trei decenii în Statele Unite, unde trăiește alături de soțul său, fostul campion olimpic Bart Conner, și de fiul lor, Dylan, Nadia continuă să fie o voce importantă în lumea sportului, implicându-se în proiecte caritabile și educaționale.

În 2026, România va marca „Anul Nadia Comăneci”, la 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, printr-o gală aniversară dedicată celei care a făcut lumea să creadă că perfecțiunea există.

Astăzi, la 64 de ani, Nadia Comăneci rămâne sinonimă cu eleganța, determinarea și măreția — o dovadă vie că visul, munca și curajul pot atinge perfecțiunea.

„Perfecțiunea nu se atinge ușor. Dar dacă o atingi o dată, ea rămâne a ta pentru totdeauna.” — Nadia Comăneci

