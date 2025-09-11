Klarna debutează cu succes pe Wall Street: acțiunile cresc cu aproape 15%

Klarna, compania suedeză specializată în soluții „buy now, pay later”, a făcut un debut impresionant pe Bursa de Valori din New York, cu acțiuni care au crescut cu 14,6% în prima zi de tranzacționare. Titlurile au deschis la 52 de dolari, cu 30% peste prețul de IPO de 40 de dolari, și au atins un maxim de 57 de dolari înainte de a se stabiliza la 45,82 dolari.

O lansare record în 2025

Peste 34 de milioane de acțiuni, în valoare totală de aproximativ 1,37 miliarde de dolari, au fost vândute investitorilor, marcând cel mai mare IPO de până acum în 2025, într-un an deja activ pentru listările publice de profil. Printre alte debuturi notabile se numără Figma și Circle Internet Group, iar investitorii așteaptă cu interes intrarea pe piață a StubHub și a schimbului de criptomonede Gemini.

Expansiunea Klarna în SUA

Fondată în 2005, Klarna a intrat pe piața americană în 2015, în parteneriat cu Macy’s, și s-a extins rapid la sute de mii de comercianți, fiind integrată în browsere și portofele digitale. Recent, compania a anunțat un parteneriat cu Walmart. Conducerea a decis să se listeze în SUA pentru a valorifica oportunitățile oferite de cea mai mare piață de consum din lume și cea mai mare piață de carduri de credit.

CEO-ul și co-fondatorul Sebastian Siemiatkowski a declarat că obiectivul Klarna este să ofere o alternativă creditelor tradiționale, considerând că acestea sunt adesea folosite greșit și cu dobânzi ridicate. Produsul cel mai popular al companiei este planul „pay-in-4”, care permite clienților să împartă plata în patru tranșe pe șase săptămâni, iar pentru sumele mai mari există opțiuni cu dobândă. Peste 111 milioane de consumatori din întreaga lume au folosit Klarna.

Performanță financiară și capitalizare de piață

La prețul IPO de 40 de dolari, co-fondatorii Klarna devin miliardari: Siemiatkowski deține 7% din companie, evaluată la aproximativ 1 miliard de dolari, iar Victor Jacobsson, fost co-fondator, deține 8,4%, evaluată la 1,3 miliarde de dolari. Investitorii de capital de risc, precum Sequoia Capital și Silver Lake, obțin câștiguri substanțiale din investițiile lor timpurii.

Klarna a raportat venituri de 823 milioane de dolari în trimestrul doi și un profit ajustat de 29 milioane de dolari. Ratele de neplată pentru planul „pay-in-4” sunt de 0,89%, iar pentru împrumuturile pe termen lung, 2,23%, mult sub media creditelor tradiționale.

Poziționare pe piața „buy now, pay later”

Cu această listare, Klarna devine a doua cea mai mare companie „buy now, pay later” după capitalizarea bursieră, după Affirm, a cărei valoare a crescut cu peste 40% în acest an. Investitorii văd în Klarna și companiile similare o oportunitate de a lua cotă de piață de la băncile tradiționale și cardurile de credit.

Sub conducerea băncilor JPMorgan Chase și Goldman Sachs, Klarna își începe astfel călătoria ca actor major pe piața americană, consolidându-și poziția globală și oferind investitorilor o oportunitate de creștere pe termen lung.

