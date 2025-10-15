De către

Israelul va permite, miercuri, intrarea a 600 de camioane cu ajutoare umanitare în Fâșia Gaza, marcând a cincea zi de armistițiu dintre cele două părți.

Măsura a fost luată la scurt timp după ce Hamas a predat rămășițele a patru ostatici, conform informațiilor difuzate de postul public israelian Kan.

Potrivit aceleiași surse, Israelul va autoriza redeschiderea punctului de frontieră Rafah, situat între Egipt și Fâșia Gaza, pentru a permite tranzitul ajutoarelor umanitare.

„600 de camioane cu ajutoare umanitare vor fi trimise (miercuri) în Fâșia Gaza de către ONU, organizații internaționale agreate, sectorul privat și țări donatoare”, a precizat postul Kan pe site-ul său, fără a cita surse oficiale.

Decizie la nivel politic

Postul israelian a menționat că redeschiderea punctului de trecere de la Rafah a fost decisă de către „eșalonul politic”.

Decizia survine după ce Hamas a predat marți seară rămășițele a patru ostatici, în baza unui acord de încetare a focului cu Israelul, mediat de președintele american Donald Trump.

