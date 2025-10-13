Armata israeliană a transmis că rămâne pregătită să preia și alți ostatici în următoarele ore, în funcție de desfășurarea acordului mediat de organizațiile internaționale

După mai bine de doi ani de detenție în Fâșia Gaza, Hamas a predat, luni, Crucii Roșii un prim grup format din șapte ostatici israelieni, în cadrul unui acord de eliberare convenit cu autoritățile de la Tel Aviv. Armata israeliană a confirmat că persoanele eliberate se află acum în drum spre forțele sale din Fâșia Gaza.

Cei șapte ostatici – Matan Angrest, Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dallal – sunt primii care revin în Israel de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, potrivit presei israeliene. Deocamdată, nu au fost oferite informații oficiale despre starea lor de sănătate.

Vehiculele Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) au sosit luni dimineață la un punct de întâlnire stabilit în nordul Fâșiei Gaza, pentru a prelua ostaticii eliberați. Reprezentanții Crucii Roșii au confirmat lansarea unei „operațiuni în mai multe etape” pentru eliberarea tuturor celor reținuți, în paralel cu eliberarea unor deținuți palestinieni din închisorile israeliene.

Aripa armată a Hamas, brigăzile Ezzedin al-Qassam, a declarat că va respecta armistițiul convenit „atât timp cât Israelul își respectă propriile angajamente”.

Armata israeliană a transmis că rămâne pregătită să preia și alți ostatici în următoarele ore, în funcție de desfășurarea acordului mediat de organizațiile internaționale.

