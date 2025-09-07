Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a declarat duminică că recunoașterea statului palestinian de către țările occidentale ar putea determina Israelul să adopte „măsuri unilaterale”.

Gideon Saar a participat la o conferință de presă alături de omologul său danez, Lars Løkke Rasmussen, aflat în vizită la Ierusalim.

„State precum Franţa şi Marea Britanie, care au insistat asupra aşa-zisei recunoaşteri (a unui stat palestinian), au comis o greşeală enormă. Nu se poate disocia problema statului de cea a păcii, deoarece acest lucru ar face pacea şi mai dificil de atins. Acest lucru va împinge Israelul să ia, de asemenea, măsuri unilaterale”, a afirmat Saar, fără a preciza care vor fi acestea.

Context internațional și reacții occidentale

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în iulie că Franța va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de la sfârșitul lunii septembrie.

În urma acestui anunț, Canada, Australia și Belgia și-au exprimat intenția de a urma exemplul Franței, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Marea Britanie a anunțat în august că va recunoaște statul palestinian dacă nu se va ajunge la un armistițiu în Gaza, unde Israelul continuă conflictul cu Hamas, ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023.

Planuri controversate de colonizare în Cisiordania

În august, Israelul a aprobat construirea a 3.400 de locuințe într-o zonă din Cisiordania, ceea ce, potrivit comunității internaționale, ar putea compromite viabilitatea unui viitor stat palestinian.

Ministrul israelian de extremă dreapta Bezalel Smotrich a fost mai explicit, afirmând că „dacă veţi recunoaşte un stat palestinian în septembrie, răspunsul nostru va fi aplicarea suveranităţii israeliene asupra tuturor părţilor din Iudeea şi Samaria”, denumirea folosită de Israel pentru Cisiordania.

