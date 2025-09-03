Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice discuție privind programul său de rachete balistice, a afirmat marți secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al țării, Ali Larijani, potrivit Reuters.

Iranul declară că este deschis negocierilor nucleare cu SUA

Șeful securității iraniene, Ali Larijani, a declarat că țara sa este deschisă discuțiilor nucleare cu Statele Unite, dar a exclus orice restricții asupra programului de rachete al Teheranului.

„Calea către negocieri cu SUA nu este închisă. Însă americanii sunt cei care vorbesc doar despre discuții, dar nu stau la masă și nu dau vina pe nedrept pe Iran pentru asta”, a declarat Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

„Ridicând probleme imposibil de atins, cum ar fi restricțiile privind rachetele, ei deschid o cale care face ca orice discuții să fie nule”, a spus Larijani într-o postare pe X.

Iranul a întrerupt discuțiile despre un acord nuclear la mijlocul lunii iunie

Aceste declarații vin la câteva zile după ce Statele Unite au salutat decizia puterilor europene de a reinstaura sancțiunile Națiunilor Unite împotriva Iranului, dar au spus că rămân „pregătite pentru un angajament direct cu Iranul”.

Discuțiile nucleare dintre Teheran și Washington, care au început în aprilie, s-au încheiat la mijlocul lunii iunie, când Israelul a atacat instalațiile nucleare iraniene. SUA a efectuat apoi atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Săptămâna trecută, Marea Britanie, Franța și Germania – cunoscute sub numele de grupul E3 – au activat impunerea automată a sancțiunilor ONU – un mecanism prevăzut în acordul nuclear pe care Iranul l-a încheiat cu puterile mondiale în 2015. Acest mecanism poate fi activat în cazul nerespectării prevederilor acordului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul își propune o „soluție durabilă la problema nucleară iraniană” și că mecanismul activat nu contrazice disponibilitatea SUA pentru „o diplomație sinceră, dimpotrivă, o consolidează”.

În urma atacurilor israeliene și americane, Iranul a suspendat cooperarea cu agenția nucleară a ONU și a cerut garanții împotriva acțiunilor militare înainte de a relua orice negocieri.

Guvernele occidentale sunt constant îngrijorate de programul de rachete al Iranului, descriindu-l ca o amenințare la adresa securității regionale.

În iulie, Franța a cerut un „acord cuprinzător” cu Teheranul, care să acopere nu doar programul său nuclear, ci și programul său de rachete și ambițiile regionale.

Iranul a insistat că nu va negocia capacitățile sale militare.

Guvernele occidentale au declarat că suspectează că Iranul încearcă să creeze arme nucleare, însă Teheranul a negat în mod constant aceste afirmații.

