Ionuț Radu, erou la Celta Vigo! Portarul român a apărat un penalty în meciul cu Elche

Deși echipa sa a pierdut, Radu a avut o prestație remarcabilă și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Celta Vigo a fost învinsă în deplasare de Elche, scor 2-1, într-un meci contând pentru etapa a 7-a din La Liga. În ciuda eșecului, Ionuț Radu a ieșit din nou în evidență, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai formației antrenate de Claudio Giraldez.

Portarul român a avut 6 parade reușite și a blocat 5 șuturi expediate din interiorul careului advers. Momentul de vârf al serii a venit în minutul 54, la scorul de 1-1, când Radu a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Rafa Mir. Atacantul lui Elche a trimis la colțul din dreapta jos, însă goalkeeperul român a intuit direcția și a respins balonul, menținându-și echipa în joc.

Note mari pentru prestația portarului român

Deși la mai puțin de un sfert de oră distanță Celta a primit golul decisiv, semnat de John Donald, Radu a fost considerat printre cei mai buni oameni ai echipei sale. Portalurile de specialitate i-au acordat note foarte bune: 7,4 din partea SofaScore și 7,6 de la Flashscore.

În clasamentul notelor, românul a fost depășit doar de Borja Iglesias (7,5 la SofaScore) și Oscar Mingueza (7,7 la Flashscore), confirmând încă o dată forma solidă pe care o traversează.

Pentru Celta Vigo, situația din campionat rămâne dificilă. După 7 etape, echipa ocupă locul 17, cu doar 5 puncte, fiind alături de Girona una dintre cele două formații fără victorie în acest debut de sezon.

Formația galiciană va încerca să obțină prima victorie în La Liga în runda următoare, când va primi vizita celor de la Atletico Madrid. Până atunci, joi seară, Celta va întâlni pe teren propriu pe PAOK Salonic, în a doua etapă a fazei grupelor Europa League.

