Iohannis: “Am speranța ca problema intrării României în Schengen să se rezolve”

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut vineri, 1 septembrie, declarații de presă la finalul vizitei în Delta Dunării, cu prilejul Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării. Printre altele, s-a vorbit din nou de aderarea României la spațiul Schengen.

“Este 1 septembrie, este Ziua Deltei Dunării, și de aceea am decis, împreună cu Prima Doamnă Carmen și cu întreaga delegație, să venim astăzi aici, la dumneavoastră în vizită. Am vizitat locuri foarte frumoase, am fost în zona lacustră Somova-Parcheș. Este o zonă foarte specială și specialiștii sunt de părere că este o zonă unică în Deltă, noi suntem de părere că este foarte frumoasă această zonă.

Am avut o discuție aplicată, foarte bună cu cei care m-au însoțit astăzi, începând de la domnul Primar, la domnul Președinte al Consiliului Județean, domnul ministru Fechet, ministrul mediului, guvernatorul zonei protejate, specialiști din Institutul – din conducerea și din Institutul de cercetare. Ce pot să spun – Delta Dunării este o zonă senzațional de frumoasă, Delta Dunării este monument UNESCO, Delta Dunării este în răspunderea noastră, Delta Dunării este un loc mirific pentru cei care vin în vizită. Delta Dunării este locul în care și din care trăiesc localnicii, oamenii locului, dar mai este mult mai mult de spus despre Delta Dunării, este un loc cu frumuseți aproape inimaginabile, vă recomand tuturor să veniți să le vedeți. Este un loc cu un potențial deosebit, este un spațiu care poate fi exploatat în același timp și turistic și economic, oportunități la tot colțul.

Este o zonă care nu este importantă doar pentru noi, românii, este o zonă care este foarte importantă pentru toată Europa și, pe bună dreptate, este monument al naturii, UNESCO, este al întregii lumi. Dincolo de aceste lucruri foarte frumoase, trebuie să vedem însă și care sunt problemele.

Probleme sunt începând de la pescuitul excesiv, la probleme poate de turism care poate fi mai frumos organizat pentru cei care vin, sunt locuri extraordinar de frumoase pe care nu le văd de obicei turiștii, mulți trec cu barca cu mare viteză și, în loc să vadă Delta, alungă Delta, este păcat și aici mai avem foarte multă muncă de convingere de dus. Sunt probleme care, la prima vedere nu apar, probeme legate de poluare și ele trebuie rezolvate, și poluarea nu este doar poluare locală, chit că și aceasta există – este o poluare care vine mai de sus de pe Dunăre.

Chiar am vorbit cu domnul guvernator despre poluare cu microparticule de plastic care, sigur, nici nu se văd, dar există și este măsurabil impactul. Și, sigur, există un impact major al schimbărilor climatice și aici lucrurile devin complicate. Avem dovada științifică și ne-a fost prezentată, că există ani tot mai deși cu secetă versus inundație excesivă, este foarte clar că schimbările climatice au un efect vizibil și măsurabil asupra Deltei Dunării.

Aici trebuie să ne străduim cu toții să prevenim schimbările climatice dramatice care ar putea să apară. Pentru asta există conceptul de renaturare și am văzut deja câteva zone, inclusiv acum când am fost la Muzeu am văzut zona renaturată Zaghen. Este foarte important să se continue pe această linie, dar este important să se continue într-un fel sustenabil.

Să renaturăm Delta, dar să ținem cont și de nevoile comunităților locale, să avem un turism ecologic care arată turistului mai multe frumuseți și, în același timp, duce la o gestionare mai bună a întregii Delte. Sunt foarte multe probleme care trebuie rezolvate, sunt foarte bucuros că domnul ministru Fechet a venit cu mine astăzi, aici, în Deltă. Am discutat deja și sunt câteva chestiuni care pot fi rezolvate în termen relativ scurt și relativ simplu, sunt alte lucruri care necesită mult mai mult timp. Dar, cred că este important să spunem lucrurilor pe nume. Există oportunități, ele trebuie exploatate, există probleme, ele trebuie rezolvate,” a fost discursul lui Klaus Iohannis.

La finalul acestei conferințe, Iohannis a fost întrebat: “În contextul în care Președintele Consiliului European a reconfirmat astăzi susținerea sa pentru aderarea României la Schengen, cresc șansele ca România să adere?”

“Președintele Consiliului susține aderarea sau intrarea României și a Bulgariei în Schengen, de când îl cunosc și asta e de destul de mulți ani, și mulți alți politicieni. Cam toată Europa ne susține, mai puțin Austria care face notă discordantă, dar, în perspectivă, am speranța ca această chestiune să se rezolve. Oricum, intrarea României în spațiul Schengen rămâne obiectiv național prioritar,” a spus Președintele României.

“Creșterea TVA-ului nu este o soluție!”

Mai mult, Iohannis a fost abordat și în ceea ce privește creșterea TVA-ului.

“În primul rând, dacă Premierul înainte de a pleca la Bruxelles a discutat cu dumneavoastră acele condiții de negociere și, pe de altă parte, dacă dumneavoastră considerați că o creștere a TVA-ului este o soluție sustenabilă pentru situația actuală a României?”, a fost întrebat Președintele.

“Da, am avut o discuție cu Premierul înainte să plece la Bruxelles. Dacă creșterea TVA-ului este o soluție – după părerea mea, nu este o soluție, dar dacă pe termen scurt se găsește, cu ajutorul experților, că anumite măsuri trebuie puse în practică, probabil că Guvernul le poate promova. Creșterea TVA-ului sau scăderea TVA-ului au mai fost discutate în foarte multe rânduri. În ansamblu, acum nu cred că este o soluție. După părerea mea, soluția constă în creșterea gradului de colectare, adică să se adune banii care se cuvin la bugetul statulu,” a răspuns Iohannis.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!