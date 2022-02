VIDEO: „Z” misterios pictat pe tancurile rusești – Ce ar putea însemna

În timp ce lumea continuă să urmărească trupele rusești în masă și manevrele efectuate la granițele Ucrainei, un grup ezoteric de jurnalisti de investigație și experți militari se concentrează asupra unui „Z” de rău augur care a început să apară pe tancurile militare rusești care se îndreaptă spre Ucraina, scrie thedailybeast.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare sunt prezente sute de tancuri, vehicule de comunicații și lansatoare de rachete care se apropie de graniță. Multe dintre ele au pictate un „Z” în interiorul unui pătrat mare alb.

I wonder if the "Z" is big enough. https://t.co/jRXDKYBi9n pic.twitter.com/8XO7JvEGiK — Rob Lee (@RALee85) February 19, 2022

Reporterul Bellingcat, Aric Toler, spune că grupul său a monitorizat simbolurile militare rusești în ultimii opt ani, dar „habar nu au ce sunt aceste Z-uri. Așadar, presupun că trebuie să ne aștepătm la ce este mai rău,” a scris el pe Twitter.

Unii, precum guru-ul rus al politicii de apărare Rob Lee, ai cărui adepți pe rețelele de socializare au crescut exponențial datorită diseminării sale intense a ceea ce se întâmplă, crede că simbolul se poate referi la contingentele alocate regiunilor din Ucraina: „Se pare că forțele ruse din apropierea graniței pictează marcaje, în acest caz „Z”, pe vehicule pentru a identifica diferite forțe operaționale sau eșaloane”, a scris el pe Twitter în acest weekend.

Re: the "Zorro Squad", or all the Russian military vehicles that (starting today) have Latin Z's painted on their sides. Ruslan has been monitoring this stuff nonstop for 8 years and has no idea what they are, and hasn't seen it before. So, assume the worst, I guess/fear. https://t.co/PsiWQLjjDX — Aric Toler (@AricToler) February 20, 2022

Speculații privind „Z-ul” rusesc

Semnificația lui „Z” este neclară. A existat o ipoteză conform căreia marcajul trebuia să atenționeze militarii ruși să deosebească mai ușor propriile trupele de cele inamice și să nu deschidă focul asupra lor. Un alt principiu era că fiecare forță marcată cu „Z” făcuse parte dintr-un grup selectat cu un obiectiv necunoscut, potrivit gândul.

Există, de asemenea, speculații că „Z” ar putea reprezenta inamicul rus nr. 1: Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, care a jurat că nu va fi atras în acțiune de „zgomotul sabiei în jurul țării sale.”

Lucrurile devin și mai complicate, deoarece „Z” nu este o literă din alfabetul chirilic al Rusiei.

În timp ce fenomenul a ceea ce unii au numit „Echipa Zorro” este relativ nou, amenințarea unei invazii ruse a națiunii suverane a Ucrainei începe să se învechească. Sâmbătă seara, o explozie masivă a aruncat în aer o conductă de gaz Lugansk în estul Ucrainei într-un incident pe care șeful companiei l-a numit „sabotaj”.

