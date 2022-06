Președintele Macron, în România: Nu suntem în război cu Rusia, nu dorim război cu poporul rus

Președintele Macron a reluat, cu prilejul vizitei sale în România, declarațiile conciliatoare la adresa Rusiei, subliniind că „nu suntem în război cu Rusia” și anunțând că „nu dorim război cu poporul rus”.

Președintele Franței a făcut aceste declarații în baza militară de la Mihail Kogălniceanu (județul Constanța). Declarațiile au fost făcute miercuri, în fața președintelui Iohannis, ca răspuns la întrebările jurnaliștilor români. Anterior, cei doi președinți avuseseră o întrevedere fără prezența presei.

La conferința de presă, jurnaliștii l-au întrebat pe președintele Macron cum poate fi învinsă Rusia fără a o „umili”. Președintele Franței a răspuns cu un mesaj pacifist.

„Încă din prima zi, Franța a spus clar că Rusia este țara agresoare, care nu respectă integritatea teritorială și nici suveranitatea Ucrainei. Am condamnat ferm acest război și am luat măsuri. Dificultatea la ora actuală, pe care am discutat-o și cu președintele Iohannis, este că, bineînțeles, denunțăm această situație, sancționăm Rusia, susținem ucrainenii ca să se lupte, dar să fim lucizi și să constatăm că noi nu suntem în război cu Rusia. Singura ieșire, singura soluționare a conflictului este fie o victorie militară a Ucrainei, fie la un moment dat o discuție, pentru că e singura cale să permită un acord între Ucraina și Rusia. Este o chestiune de bun simț”, a susținut președintele Macron.

„Rusia este o putere de temut”

”Rusia va rămâne aceolo unde a fost şi ieri şi va fi şi mâine. Rusia este o putere de temut şi noi nu dorim să avem un război cu poporul rus, nu dorim să îl nimicim mâine, cum s-a spus în unele ocazii, de către alţii. Noi nu am spus acest lucru”, a precizat șeful statului francez.

Președintele Emmanuel Macron a sosit în România marți seară, direct la baza aeriană de la Kogălniceanu. Președintele Macron a discutat cu militarii francezi aflați în această unitate, apoi a avut o întrevedere cu președintele Iohannis.

Franța nu este în război, dar ajută Ucraina, aflată în război cu Rusia

Miercuri, șeful statului francez a plecat din România în Republica Moldova. Ucraina, Georgia și Republica Moldova vor să primească statutul de țări candidate la intrarea în UE. Aceasta va fi una dintre principalele teme care se va discuta la Chișinău. După Republica Moldova, președintele Macron va pleca, probabil, în Ucraina.

