Cinci moduri înfiorătoare prin care Putin ar putea transforma războiul din Ucraina într-unul NUCLEAR

Vladimir Putin ar putea transforma războiul din Ucraina într-unul nuclear, lansând o bombă deasupra Mării Negre sau trăgând asupra unei ținte americane, a declarat un expert în securitate națională, potrivit The Sun.

Rusia a avertizat deja că invazia sa din Ucraina va sfârși probabil printr-un război mondial nuclear, tiranul rus fiind „mai probabil” să lanseze o bombă nucleară decât să accepte înfrângerea.

Deși amenințările au fost respinse atât de SUA, cât și de Marea Britanie ca fiind simple declarații, temerile legate de un război total cu armament nuclear reprezintă o posibilitate realistă, deoarece invazia Rusiei în Ucraina se clatină, iar trupele continuă să întâmpine o opoziție acerbă.

Îngrijorările au apărut după ce Rusia a testat săptămâna trecută racheta nucleară Sarmat 2, Putin lăudându-se că aceasta poate lovi oriunde pe pământ și că nu poate fi oprită de sistemele de apărare antirachetă existente.

Joseph Cirincione, membru distins al Quincy Institute for Responsible Statecraft din Washington, D.C., a dezvăluit acum cinci moduri înfricoșătoare în care Putin ar putea dezlănțui armele nucleare asupra lumii.

Rachete nucleare în Marea Neagră

În cadrul emisiunii Bill Press Pods, el a avertizat că dictatorul rus ar putea lansa inițial arme nucleare în Marea Neagră ca „lovitură demonstrativă” înainte de a folosi arme nucleare asupra unor ținte din Ucraina.

Și, în cel mai rău caz, dl Cirincione a spus că Putin ar putea trage asupra unor ținte NATO sau chiar asupra Statelor Unite.

Amenințarea unui atac nuclear a fost minimizată de Occident.

Ministrul britanic al Forțelor Armate, James Heappey, a declarat că nu există o „amenințare iminentă de escaladare”, în timp ce secretarul Apărării, Ben Wallace, a catalogat avertismentele drept o „distragere a atenției lumii și a publicului de la ceea ce face de fapt în Ucraina”.

Dar dl Cirincione a spus: „Prima posibilitate este că ar folosi o armă nucleară într-o lovitură demonstrativă, deci ar trage în ceva în Marea Neagră, de exemplu. Dacă rușii ar simți că sunt pe punctul de a fi învinși, ar folosi arme nucleare a indica gravitatea situației și pentru a determina Occidentul să se retragă. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, aș spune că reacția ar fi de șoc și groază – dar nu ar necesita un răspuns militar.Nu trebuie să faceți nimic acolo. Aș spune că răspunsul SUA ar fi mai mult diplomatic.”

Într-un al doilea scenariu, dl Cirincione a spus că Putin ar putea declanșa o „armă cu randament foarte scăzut” asupra unei ținte militare din Ucraina, ucigând mii de oameni și provocând pagube majore.

„Din nou, SUA nu ar avea neapărat nevoie de o soluție militară”, a spus el.

„A treia posibilitate este ca ei să folosească o armă nucleară serioasă – de mărimea Hiroshima sau mai mare – și să lovească și să distrugă un oraș din Ucraina. În acel moment, acolo lucrurile devin destul de grave. M-aș aștepta imediat să văd un răspuns militar cu rază lungă de acțiune din partea NATO. Nu forțe NATO pe teren, ci lovituri cu rază lungă de acțiune, pe care suntem perfect capabili să le facem.

Am putea ataca locul de lansare, de exemplu, și am putea trimite cu siguranță un mesaj prin care să spunem <nu mai faceți asta din nou>”.

Ținta NATO

Dar el a insistat că NATO nu va trage cu arma nucleară asupra Rusiei ca represalii în acest scenariu.

„Aici trecem la cel de-al patrulea scenariu… țintirea unei baze NATO. Dacă ați vedea o armă de mică putere folosită asupra unei ținte NATO, atunci ați avea parte de un asalt aerian și terestru al NATO, care ar șterge pur și simplu armata rusă din Ucraina. Am putea face asta, ar dura câteva săptămâni, dar am putea pune capăt războiului dacă am vrea. Ceea ce încercați să evitați este ca Rusia să atace din nou – o altă armă nucleară. Acolo devine extrem de riscant. Putin ar putea simți că nu are altă opțiune decât să lanseze o astfel de armă,” spune acesta.

El a adăugat: „Acesta este motivul pentru care a cincea și ultima etapă – ar fi dacă Putin ar folosi o armă nucleară asupra unei ținte americane și ar folosi o rachetă cu rază lungă de acțiune pentru a trage asupra SUA – atunci toate pariurile sunt anulate. Ar fi probabil mai multe lovituri pentru a pune la pământ structura de comandă și unele dintre capacitățile lor de apărare – inclusiv pentru a-l pune la pământ pe Putin însuși.”

Dl Cirincione a declarat că oficiali de top ai guvernului american vor lucra la scenarii și vor pregăti posibile răspunsuri în cazul în care războiul lui Putin se va intensifica.

„Cred că la aceste scenarii lucrează guvernul american”, a spus el. „Tocmai v-am dat cinci variante, dar pun pariu că au o listă de 25 de variante în care intră mai multe detalii despre ce ar trebui să facă și cum ar trebui să facă.”

El a adăugat: „Riscul ca Putin să acționeze nuclear sunt scăzute. Barierele împotriva utilizării unei astfel de arme sunt formidabile. Dar el ar putea să o facă și s-ar putea să o facă. Ar trebui să discutăm public opțiunile, astfel încât publicul occidental să înțeleagă pe deplin riscurile și să poată avea un cuvânt de spus în ceea ce privește răspunsurile”.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a evocat pentru prima dată posibilitatea lansării de arme nucleare în timpul unui interviu acordat marți la televiziunea de stat rusă.

Acesta a fost întrebat dacă actualul impas dintre est și vest ar putea fi comparat cu criza rachetelor din Cuba, la apogeul Războiului Rece și a spus că situația este chiar mai periculoasă.

El a explicat că acest lucru se datorează faptului că armele acum sunt mai puternice, controalele asupra lor sunt mai dezvoltate, iar comunicarea între cele două părți este inexistentă.

Lavrov a spus: „În timpul crizei rachetelor cubaneze nu existau multe reguli scrise. Dar regulile de conduită erau destul de clare. Moscova a înțeles cum se comportă Washingtonul. Washingtonul a înțeles cum se comportă Moscova. Acum au mai rămas puține reguli”.

Putin a promis un răspuns „fulgerător” pentru orice țară care ar interveni direct în conflict.

În timpul unei întâlniri cu legislatorii din Sankt Petersburg, el a declarat: „Dacă cineva intenționează să intervină din exterior în ceea ce se întâmplă, trebuie să știe că acest lucru constituie o amenințare strategică inacceptabilă pentru Rusia. Ei trebuie să știe că răspunsul nostru la contraatacuri va fi fulgerător de rapid. Avem toate armele de care avem nevoie pentru asta. Nimeni altcineva nu se poate lăuda cu aceste arme, iar noi nu ne vom lăuda cu ele. Dar le vom folosi.”

Deși Putin nu a menționat în mod direct utilizarea armelor nucleare, se pare că a făcut o referire la racheta Sarmat.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!