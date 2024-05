Neil Lennon, instalat oficial la Rapid! Mesajul transmis suporterilor de Dan Șucu

La o zi de la victoria cu FCSB, Rapid a oficializat numirea nord-irlandezului Neil Lennon în funcția de antrenor principal.

„Suntem încântaţi să anunţăm numirea lui Neil Lennon în funcţia de antrenor principal al echipei FC Rapid! În vârstă de 52 de ani, antrenorul nord-irlandez are o carieră impresionantă şi o experienţă vastă, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Fostul căpitan al naţionalei nord-irlandeze a semnat un contract pe două sezoane, până în vara anului 2026”, se arată într-un comunicat al formației giuleștene.

Lennon a afirmat că îşi doreşte să facă performanţă la Rapid şi i-a asemuit pe suporterii giuleşteni cu cei ai lui Celtic, echipă pe care a antrenat-o în trecut.

„La început, am vorbit cu domnul Şucu şi cu Daniel Sandu, am purtat discuţii ample cu ei. Apoi, ne-am reîntâlnit în urmă cu câteva săptămâni şi am fost foarte impresionat de proiectul pe care mi l-au prezentat. Am fost foarte impresionat de domnul Şucu, este un om foarte puternic, foarte inteligent, un om cu principii. A fost impresionant pentru mine. Apoi, vorbind şi cu Daniel, a fost o decizie simplă pentru mine. Sunt foarte bucuros să fiu aici, ştiu că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc. Este o oportunitate pentru mine. Sper să creez o conexiune puternică între mine şi suporteri, dar acest lucru vine odată cu obţinerea rezultatelor pozitive şi cu a face performanţă. Este responsabilitatea mea. Ştiu că sunt suporteri foarte pasionaţi, care iubesc clubul. Sunt asemănători fanilor lui Celtic. Îmi doresc să facem performanţă, acesta este obiectivul meu principal. Sper să întâlnesc curând suporterii şi voi face tot ce este posibil pentru a face performanţă cu Rapid”, a declarat Lennon.

Ca antrenor, Neil Lennon a fost de cinci ori campion al Scoţiei cu Celtic Glasgow (2012, 2013, 2014, 2019, 2020), a câştigat Cupa Scoţiei de patru ori cu Celtic (2011, 2013, 2019, 2020), a triumfat în Cupa Ligii scoţiene (2020), a câştigat liga secundă scoţiană cu Hibernian FC (2017) și a reuşit să îşi treacă în palmares Cupa Ciprului, cu Omonia Nicosia (2022).

După numirea lui Lennon, principalul acţionar al echipei, Dan Şucu, a transmis un mesaj suporterilor. „Stimaţi rapidişti, mă mulţumeşte faptul că domnul Neil Lennon, o legendă în Marea Britanie, atât ca jucător, cât şi ca antrenor, se alătură proiectului nostru. Luând în considerare cariera sa, este cel mai titrat specialist străin venit să antreneze în România. Dânsul vine dintr-o cultură fotbalistică, cea anglo-saxonă, bazată pe seriozitate, pe muncă, pe reuşită. Cultură în care deciziile, odată luate, nu mai sunt comentate sau negociate, ci pur şi simplu sunt implementate. Un antrenor cu rezultate excepţionale, experimentat, dar încă tânăr, energic, foarte autoritar, un lider adevărat. Şi, în plus faţă de toate, un antrenor care poate lua decizii echilibrate, fără să vină în spate cu un bagaj de antipatii sau de preferinţe subiective în ceea ce priveşte lotul”, a afirmat Şucu în mesajul publicat pe site-ul oficial al clubului.

El a precizat, totodată, că este convins că Lennon va instaura ordinea în echipă astfel încât să nu mai existe jucători care să-şi manifeste „rapidismul” din discotecă. „Sunt convins că nu vom mai avea jucători care să-şi manifeste rapidismul la 3 noaptea din discotecă sau de pe pârtiile de schi, sau care să se prezinte la echipă cu kilograme în plus faţă de greutatea optimă. Sunt, de asemenea, convins că, în sezonul viitor, pregătirea fizică, implicarea şi determinarea în teren a echipei noastre vor fi la un nivel net crescut faţă de stagiunea abia încheiată. Ne-am fi dorit să avem puterea financiară de a-i oferi un salariu pe măsura celui apărut în presă, dar, momentan, nu suntem la acel nivel. Vrem să ajungem acolo în următorii ani şi putem să o facem doar pe baza unor performanţe sportive foarte bune”, a completat acţionarul rapidist.

