Certificatul verde poate fi implantat sub formă de microcip sub piele

Implantarea sub piele a unui certificat verde microcip este soluția găsită de companiile de tehnologie pentru ca oamenii să aibă mereu asupra lor documentul. Invenția îi aparține unui start-up suedez.

Microcipul care arată datele despre certificatul verde a prins contur la începutul lunii decembrie. Suedia a adoptat atunci noi reguli care cer persoanelor fizice să aibă un certificate verde la toate evenimentele cu mai mult de 100 de persoane. În urma acestui anunț, numărul persoanelor cărora li s-au introdus microcipuri sub piele a crescut. Până acum, aproximativ 6.000 de persoane din Suedia și-au implantat un cip în mână, potrivit France24.

Ce presupune implantul unui certificat verde microcip

Invenția, creată de firma de tehnologie Dsruptive Subdermals, implică un implant scanabil preprogramat. Acesta are o dimensiune de 2 milimetri pe 16 milimetri și este inserat chiar sub piele. Acesta afișază detalii despre certificatul verde de vaccinare COVID atunci când este scanat.

„Am un implant de cip în braț și am programat cipul astfel încât să am certificatul meu verde pe cip. Motivul este că vreau să-l am mereu accesibil”, a declarant pentru AFP Hannes Sjoblad, director general al Dsruptive Subdermals.

Sjoblad a demonstrat pentru AFP cum a fost posibil să scaneze cipul cu telefonul său. Pe telefon s-a afișat un PDF care arăta toate detaliile certificatului său digital COVID al UE. Acesta este un permis oarecum similar cu pașaportul de vaccinare cerut în SUA. Microcipul indică faptul că cineva este inoculat împotriva COVID-19 sau că persoana a fost testată cu un rezultat negativ.

„Asta înseamnă că este întotdeauna accesibil pentru mine sau pentru oricine vrea să mă citească. De exemplu, dacă merg la film sau merg într-un centru comercial, oamenii vor putea să-mi verifice starea chiar dacă nu am telefonul cu mine”, a spus Sjoblad. El este, de asemenea, ofițer șef al start-up-ul Epicenter Stockholm.

Cât costă implantarea unui certificat verde microcip

Un implant cu certificat verde sub formă de microcip costă în jur de 100 de euro (aproximativ 112 dolari), potrivit AFP.

Sjoblad a declarat pentru AFP că aceste implanturi nu sunt dispozitive de urmărire și răspund doar la scanare.

„Dacă înțelegeți cum funcționează aceste implanturi, nu au o baterie. Nu pot transmite un semnal de la sine. Deci sunt practic pasive. Ele stau acolo adormite”, a spus Sjoblad.

Acesta a mai adăugat: „Nu vă pot spune niciodată locația. Cipurile sunt activate doar când le atingeți cu smartphone-ul, deci nu pot fi folosite pentru a urmări locația nimănui.”

Sjoblad a declarant pentru Insider într-un e-mail că implantul nu trebuie îndepărtat pentru a fi actualizat.

„Este ușor să actualizați implantul. Puteți folosi o aplicație pe telefon pentru a schimba ceea ce este pe microcip. Așa că pot adăuga informații noi pe cip în fiecare zi. Ieri a fost Linkedin-ul meu, azi este certificatul meu COVID, mâine ar putea fi altceva”, a spus Sjoblad.

Start-up-ul suedez dezvoltă și alte tipuri de microcip care pot fi implantate

Separat, Dsruptive Subdermals a creat și un alt implant de cip, pe lângă certificatul verde microcip. Acesta poate măsura temperatura corpului la oameni. De asemenea, poate servi ca senzor de temperatură scanabil.

Interesul lui Sjoblad pentru implanturile subdermice datează din 2014, când a organizat petreceri cu implanturi la saloanele de tatuaje unde voluntarii au venit pentru a le pune implanturi sub piele.

„Sunt convins că această tehnologie este aici pentru a rămâne. Ne vom gândi curând că nu este nimic ciudat să aibă un implant în mână”, a declarat Sjoblad pentru BBC în 2014. Acesta declara atunci că speră să aducă 1.000, apoi 10.000 de oameni la bordul programului.

Deși această idee ar putea fi încă foarte nouă în SUA, mii de oameni din Suedia s-au înscris pentru a obține implanturi de microcip. În 2018, NPR a raportat că mii de oameni primeau microciputi de mărimea bobului de orez introduse chiar deasupra degetelor mari, făcându-le mai ușor să se scaneze în case, săli de sport și birouri sau să plătească transportul public glisându-și mâinile peste cititoarele digitale.

