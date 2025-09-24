Interesul pentru meseria de tour leader s-a dublat în 2025

Tot mai mulți români își doresc o carieră în turism, iar meseria de tour leader/însoțitor de grup câștigă rapid teren. Potrivit datelor Eturia, în primele nouă luni ale anului 2025 numărul candidaților care au aplicat pentru acest rol s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut.

Crește interesul pentru meseria de însoțitor de grup

Creșterea interesului reflectă dorința multor persoane de a se reorienta către domenii care oferă mobilitate, flexibilitate și experiențe internaționale. Candidații au între 25 și 50 de ani și provin din medii profesionale variate – de la studenți aflați la început de drum, până la persoane aflate în plină carieră, dar care caută o schimbare.

Nu vorbim doar despre recrutările active, ci despre tot mai mulți aplicanți care vin spontan, atrași de ideea unei cariere în turism. Estimăm că numărul CV-urilor pentru acest rol s-a dublat față de anii trecuți. Meseria nu mai este percepută ca una de nișă, ci ca o carieră atractivă și respectată, a declarat Mihaela Ploscaru, HR Coordinator Eturia.

Pentru a putea practica această meserie, legislația prevede obligativitatea atestatului de ghid național. În plus, Eturia derulează un program intern de training pentru viitorii tour leaderi, axat pe abilități-cheie precum organizarea, empatia, comunicarea și gestionarea situațiilor neprevăzute.

Experiența de călătorie a turiștilor confirmă această tendință.

Românii se așteaptă ca un tour leader să respecte programul, să fie flexibil, să transmită siguranță și să ofere o perspectivă autentică asupra destinației, spune Andreea Maftei, Tour Leader Eturia.

Eturia raportează și o creștere de aproximativ 20% a vânzărilor pentru circuitele cu tour leader în ultimul an, semn că turiștii români apreciază valoarea adăugată a acestui serviciu – de la logistica bine gestionată până la atmosfera plăcută și experiența culturală aprofundată.

