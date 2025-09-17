Organizația Mondială a Comerțului (OMC) avertizează că inteligența artificială ar putea crește valoarea comerțului global cu aproape 40% până în 2040, datorită reducerii costurilor și creșterii productivității, notează AFP.

În cel mai recent Raport anual privind comerțul mondial, OMC identifică AI ca unul dintre puținele aspecte pozitive, într-o perioadă în care sistemul comercial global a fost perturbat de tarifele ridicate impuse de Statele Unite partenerilor săi comerciali.

Inteligența artificială oferă un potențial major de a stimula comerțul prin reducerea costurilor și remodelarea producției de bunuri și servicii, a declarat Ngozi Okonjo-Iweala, directoarea generală a OMC, prezentând raportul. Simulările organizației sugerează că AI ar putea crește exporturile de bunuri și servicii cu aproape 40% peste tendințele actuale.

Totuși, la fel cum tehnologia amenință să perturbe piețele muncii, lipsa unor politici adecvate ar putea face ca țările cu venituri mai mici să rateze oportunitățile.

O întrebare importantă este dacă AI va crea oportunități pentru toți sau va adânci inegalitățile și excluziunea existente, a adăugat Okonjo-Iweala.

Economiștii OMC estimează că, dacă economiile cu venituri mai mici nu vor reduce decalajul digital, acestea ar înregistra doar un câștig de 8% al veniturilor până în 2040, mult sub creșterea de 14% a țărilor cu venituri mai ridicate. Însă, dacă aceste țări reduc decalajul infrastructurii digitale cu 50% și adoptă AI pe scară largă, ar putea atinge nivelul câștigurilor din economiile dezvoltate.

Cu mixul potrivit de politici comerciale, investiții și politici complementare, AI poate genera noi oportunități de creștere în toate economiile, a spus Okonjo-Iweala.

În același timp, raportul OMC arată că tot mai multe țări impun restricții asupra comerțului cu bunuri legate de AI. Anul trecut existau aproape 500 de astfel de restricții, în special în economiile cu venituri medii și ridicate, comparativ cu 130 în 2012.

