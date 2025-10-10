Instagram ar putea ajunge pe TV. Meta țintește publicul YouTube

Meta Platforms explorează posibilitatea lansării unei aplicații dedicate Instagram pentru televizoare, marcând primul pas al rețelei sociale spre ecranele din living. Mișcarea evidențiază ambiția companiei de a-și crește audiența video și de a concura mai direct cu YouTube.

Instagram vine pe TV

Șeful Instagram, Adam Mosseri, a dezvăluit planurile în cadrul conferinței Bloomberg Screentime din Los Angeles, pe 9 octombrie 2025. Mosseri a subliniat că obiceiurile utilizatorilor se schimbă, tot mai mulți oameni vizionând videoclipuri pe televizor. „Nevoia de a nu dezvolta mai devreme o aplicație TV a fost o oportunitate ratată. Acum vrem să avem o prezență solidă pe toate dispozitivele majore”, a spus el.

O aplicație TV pentru Instagram ar permite platformei să concureze direct cu YouTube, care domină streamingul video pe televizoare de ani de zile. Prin aducerea Reels și a altor videoclipuri pe TV, Meta speră să crească engagement-ul utilizatorilor și să genereze mai multe oportunități pentru publicitate.

Instagram, cu 3 miliarde de utilizatori lunar, s-a transformat de la o simplă aplicație de partajare a fotografiilor la o platformă axată pe mesaje, Stories și Reels. O aplicație TV ar putea extinde și mai mult acoperirea Instagram și ar putea rivaliza cu reclamele tradiționale TV, deși succesul va depinde de ușurința în utilizare, parteneriate și rezultate publicitare. Adaptarea videoclipurilor verticale pentru ecranele mari reprezintă, de asemenea, o provocare tehnică.

În prezent, Instagram concurează deja cu TikTok pe segmentul videoclipurilor scurte, în special în țări precum India, unde TikTok este interzis, iar Meta anticipează o creștere puternică a utilizatorilor.

Pe partea financiară, acțiunile META au ratingul Strong Buy pe TipRanks, pe baza opiniei a 47 de analiști de pe Wall Street, cu un preț țintă mediu de 875,86 dolari, ceea ce indică un potențial de creștere de peste 19% față de nivelul curent de tranzacționare.

