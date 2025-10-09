Google lansează abonamente Gemini pentru a ajuta companiile să construiască agenți AI

Google a anunțat lansarea abonamentelor Gemini Enterprise și Gemini Business, destinate companiilor, care permit angajaților să creeze agenți AI pentru sarcini specifice, fără a fi nevoie de cunoștințe tehnice. Abonamentele includ funcționalități de guvernanță și agenți predefiniți pentru domenii precum dezvoltarea software, știința datelor sau relația cu clienții.

Prețuri și funcționalități

Gemini Enterprise : pentru organizații mari, costă 30 USD pe lună per utilizator.

: pentru organizații mari, costă 30 USD pe lună per utilizator. Gemini Business: pentru companii mai mici, costă 21 USD pe lună per utilizator.

Agenții pot extrage date din produse precum Box, Microsoft și Salesforce, iar abonații beneficiază și de acces la agenți de la Workday și alte companii. Abonamentele includ funcționalitățile platformei Agentspace, lansată de Google în decembrie, iar clienții actuali Agentspace vor fi upgradați gratuit la Gemini Enterprise sau Business pe durata contractelor lor.

Un element de siguranță important este Model Armor, care inspectează și blochează cererile și răspunsurile din chat-urile AI, fără ca organizațiile să fie nevoite să configureze manual protecțiile.

Google vizează companii din diverse industrii: consultanță, telecomunicații, software, ospitalitate și producție. Un exemplu de adopție timpurie este Virgin Voyages, linia de croaziere care utilizează Gemini Enterprise.

Deși multe companii explorează agenți AI mai degrabă decât să îi folosească pe scară largă, experții consideră că focusul Google pe securitate și guvernanță poate încuraja organizațiile să adopte aceste sisteme.

Abonamentele Gemini se bazează pe modelele AI Gemini pentru lucru cu text, imagini și video, iar Google va continua să lanseze versiuni noi pentru a evita ca firmele să rămână în urmă cu tehnologia.

