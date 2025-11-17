De către

România continuă să înregistreze un spor natural negativ, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru luna septembrie 2025.

Numărul deceselor îl depășește semnificativ pe cel al nașterilor, deși mortalitatea la copiii sub un an este în ușoară scădere, arată datele INS.

În septembrie 2025 au fost eliberate 14.620 certificate de naștere, cu 675 mai multe față de luna august, ceea ce reprezintă un avans de 4,8%.

INS notează că „în septembrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.620 copii, în creştere cu 675 (+4,8%) faţă de luna august 2025”.

Decesele cresc cu peste 7%

Luna septembrie a adus și o majorare semnificativă a numărului de decese. Au fost raportate 18.833 de certificate de deces, cu 1.278 mai multe decât în august (+7,3%).

Conform datelor INS, „numărul certificatelor de deces înregistrate în luna septembrie 2025 a fost de 18.833 (9.931 pentru persoane de sex masculin şi 8.902 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 1.278 decese faţă de luna august 2025”.

Sporul natural s-a menținut negativ, ajungând la -4.213 persoane, numărul deceselor fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

Mortalitatea infantilă, în scădere

În luna septembrie, 63 de copii sub un an au decedat, cu 6 mai puțini față de luna precedentă. Deși indicatorul rămâne sensibil, INS punctează o tendință ușor descendentă.

Structura pe grupe de vârstă arată că:

41,3% dintre decese (7.781 cazuri) au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 80 de ani

27,9% (5.251 decese) în grupa 70–79 ani

16,1% (3.031 decese) în grupa 60–69 ani

Cele mai puține decese au fost raportate în categoriile 0–4 ani (78), 5–19 ani (51) și 20–29 ani (93).

Căsătoriile și divorțurile din septembrie

Oficiile de stare civilă au înregistrat 11.810 căsătorii în luna septembrie 2025.

Au fost pronunțate și 2.565 divorțuri, fie prin instanță, fie prin proceduri administrative și notariale.

Evoluția față de septembrie 2024

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut:

Nașterile au crescut cu 10% (+1.328)

Decesele au crescut cu 2,3% (+424)

Mortalitatea infantilă a scăzut cu 23 de cazuri

Sporul natural a rămas negativ, însă mai puțin pronunțat (–4.213 față de –5.117).

În ceea ce privește mediul de rezidență, în septembrie 2025 s-au înregistrat:

9.553 decese în mediul urban

9.280 decese în mediul rural.

Decesele au crescut cu +2,5% în orașe și cu +2,1% în localitățile rurale, raportat la anul precedent.

