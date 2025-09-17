Peste 15.000 de oameni au murit în această vară în marile orașe europene din cauza efectelor schimbărilor climatice, potrivit unui studiu preliminar realizat de cercetători de la Imperial College London și London School of Hygiene & Tropical Medicine, citat de AFP.

Analiza, care a vizat 854 de orașe europene, arată că 68% din cele 24.400 de decese atribuite temperaturilor ridicate ar fi fost evitate în absența încălzirii globale.

Astfel, între 15.013 și 17.864 de persoane nu și-ar fi pierdut viața dacă temperaturile nu ar fi fost amplificate de schimbările climatice.

„Este suficient ca valurile de căldură să fie cu temperaturi de 2-4 °C mai mari pentru ca mii de oameni să moară”, a avertizat Garyfallos Konstantinoudis, coautor al studiului, care a descris valurile de căldură drept „ucigași tăcuți”.

Cele mai multe victime au fost în rândul persoanelor de peste 65 de ani, categoria cea mai vulnerabilă la efectele căldurii.

Orașele cele mai afectate

Modelele de analiză indică faptul că Roma a înregistrat peste 800 de decese suplimentare, Atena peste 600, iar Paris peste 400.

În lipsa schimbărilor climatice, temperaturile medii ar fi fost cu aproximativ 2,2 °C mai scăzute în orașele analizate.

Estimări prudente, dar corecte

Cercetătorii atrag atenția că aceste cifre sunt preliminare și nu reflectă întreaga mortalitate înregistrată în Europa. Spre exemplu, un studiu publicat anterior în Nature Medicine a arătat că valurile de căldură au provocat aproximativ 47.000 de decese în Europa în 2023.

„În prezent, este imposibil să obţinem statistici în timp real”, a explicat Friederike Otto, coautoare a studiului, subliniind însă că estimările „sunt corecte”.

Și alți experți au confirmat validitatea cercetării, avertizând că numărul real al victimelor ar putea fi chiar mai mare.

„Metodele utilizate în aceste studii de atribuire sunt solide din punct de vedere științific, dar prudente”, a declarat Akshay Deoras, specialist în științe atmosferice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.