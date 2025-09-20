Ministerul rus al Apărării a respins ferm acuzațiile, precizând într-un comunicat transmis după miezul nopții, că aparatele au efectuat un zbor planificat din Karelia spre Kaliningrad

Autoritățile estoniene și NATO au reclamat, vineri, că trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Federației Ruse ar fi intrat pentru aproape 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, o acțiune catalogată de aliați drept „provocare gravă”, scrie Reuters.

Ministerul rus al Apărării a respins ferm acuzațiile, precizând într-un comunicat transmis după miezul nopții că aparatele „au efectuat un zbor planificat din Karelia spre Kaliningrad, respectând în totalitate normele internaționale și fără a traversa frontierele altor state”, notează agenția Tass. Moscova insistă că aeronavele au urmat o rută deasupra apelor internaționale ale Mării Baltice, la peste trei kilometri de insula estoniană Vaindlo.

În replică, Tallinn a anunțat că solicită activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, ceea ce presupune consultări urgente între aliați. O reuniune a Consiliului Nord-Atlantic este programată pentru începutul săptămânii viitoare.

Acesta este al doilea incident de acest fel raportat în decurs de zece zile, după ce Polonia a semnalat intrarea unor drone rusești în spațiul său aerian și a apelat la aceeași procedură în cadrul Alianței.

