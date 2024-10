Inaugurare parc fotovoltaic de 50 MW cu baterii de stocare

Un nou parc fotovoltaic cu o putere instalată de peste 50 MW în panouri fotovoltaice, plus 20MWh stocare în baterii, a fost inaugurat. La eveniment a fost prezent și ministrul Energiei, Sebastian Burduja, care a declarat că încep să se vadă rezultatele muncii din ultimul un an și jumătate: „Cea mai mare mulțumire pe care o am, alături de echipa mea, este să vedem roadele muncii noastre din ultimele 15 luni. Iată că a venit toamna și este timpul recoltei și pentru sistemul energetic, iar proiectele evaluate și contractate de ministerul energiei din PNRR încep să fie finalizate și să producă energie verde pentru România. Vă amintiți că în ultima zi lucrătoare din 2023 am plecat din minister la ora 4 dimineața, alături de colegii mei, după ce am reușit să contractăm proiectele din investiția 1 din PNRR?

Ei bine, astăzi am văzut cu ochii noștri o astfel de investiție finalizată, un adevărat model de bune practici. Este vorba despre parcul fotovoltaic de la Sărmășag, din județul Sălaj, cea mai mare investiție finalizată din PNRR până în acest moment la Ministerul Energiei. Este vorba despre o putere instalată de 51,4 MW în panouri fotovoltaice, plus 20MWh stocare în baterii. Creșterea capacităților de stocare a energiei produse din surse regenerabile are un rol foarte clar: mai mult echilibru pentru sistemul energetic național, mai multă energie disponibilă și atunci când nu strălucește soarele sau nu bate vântul“.

Ministrul Burduja spune că viitorul va fi în capacități de stocare a energiei electrice din capacități regenerabile: „Rețeta de succes a proiectului include nu doar baterii de stocare, ci și alte două elemente de succes: fonduri private, inclusiv prin Fondul Inițiativei celor Trei Mări, un demers regional care, iată, începe să devină palpabil; un contract pe termen lung de vânzare a energiei electrice, cu producătorul berii Ursus — când o să vă bucurați de un pahar de bere rece pe viitor, să țineți cont că are la bază energie verde.

Proiectul de astăzi este doar un exemplu din întregul portofoliu de investiții pentru care ministerul energiei a atras peste 13 miliarde de euro fonduri nerambursabile. Vom vedea în următorii 3-5 ani foarte multe investiții finalizate. Fiecare înseamnă locuri de muncă și o energie mai sigură, mai ieftină și, după caz, mai verde.

Acesta este obiectivul zero al programului nostru de investiții: să transformăm România în țara cu cel mai bun preț la energie electrică și gaze naturale din întreaga regiune. Asta înseamnă mai mulți bani în buzunarul românilor după plata facturilor, dar și o economie mai competitivă, care atrage investiții noi și generează dezvoltare“