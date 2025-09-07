Federația Patronatelor IMM subliniază că această presiune economică riscă să afecteze nu doar companiile, ci și clienții lor direcți, cu efecte în lanț asupra întregii economii

Federația Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii București-Ilfov avertizează că scumpirile accelerate la energie electrică amenință stabilitatea mediului de afaceri și pot genera un val de insolvențe, cu impact direct asupra locurilor de muncă. Potrivit unui sondaj realizat de organizație, peste jumătate dintre IMM-uri au raportat majorări ale costurilor de cel puțin 21%, ceea ce confirmă amploarea fenomenului.

Analiza arată că 44,7% dintre firme plătesc sub 1.000 de lei lunar pentru energie, în timp ce aproape 30% se încadrează între 1.000 și 5.000 de lei. Totodată, 13,2% achită între 5.001 și 10.000 lei, iar aproape 8% depășesc pragul de 20.000 lei. Evoluția facturilor din ultimele trei luni arată o tendință clară de creștere: 36,8% dintre respondenți au semnalat majorări de până la 20%, 39,5% între 21% și 50%, iar 15,8% peste 50%. Doar o mică parte (7,9%) au raportat stabilitate.

Sectorul HoReCa este considerat unul dintre cele mai vulnerabile, dar și industriile cu un consum mare de energie resimt puternic aceste schimbări. Totodată, lipsa aplicării directivelor europene RED II și RED III limitează accesul firmelor la soluții alternative, cum ar fi comunitățile de energie și producția locală, ceea ce ar fi putut diminua dependența de facturile tot mai mari.

În fața acestui tablou îngrijorător, organizația cere autorităților măsuri rapide și concrete: reducerea taxelor aplicate energiei, raportarea acestora la costurile anterioare și ajustarea după inflație, scheme de sprijin dedicate sectoarelor cu consum intens și accelerarea implementării legislației europene care facilitează tranziția către surse locale. De asemenea, IMM-urile solicită un dialog real și soluții aplicabile imediat, pentru a preveni falimentele și pentru a proteja locurile de muncă pe care le asigură.

