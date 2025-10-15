Organizația susține că mediul de afaceri traversează deja o perioadă dificilă, marcată de criza bugetară, fiscalitate ridicată și un val de insolvențe

Confederația patronală IMM România cere Guvernului să mențină salariul minim brut pe economie la nivelul actual, de 4.050 de lei, și în anul 2026. Reprezentanții organizației avertizează că o eventuală majorare ar putea genera efecte economice grave, printre care concedieri, scăderea investițiilor și creșterea muncii la negru.

„Majorarea salariului minim, coroborată cu taxele în creștere și lipsa unui pachet real de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, va transfera întreaga povară financiară asupra antreprenorilor. Acest lucru va duce la scumpirea produselor și serviciilor românești, reducându-le competitivitatea pe piață”, au transmis miercuri reprezentanții IMM România.

Organizația susține că mediul de afaceri traversează deja o perioadă dificilă, marcată de criza bugetară, fiscalitate ridicată și un val de insolvențe. În acest context, orice creștere suplimentară a costurilor cu forța de muncă ar amplifica dezechilibrele economice.

„În ultimii trei ani, salariul minim a crescut constant peste rata inflației, ceea ce a dus la o creștere reală a puterii de cumpărare. O nouă majorare, în lipsa unei stabilități economice și fiscale, va duce inevitabil la concedieri, la distorsionarea pieței prin munca nefiscalizată și la blocarea investițiilor”, se mai arată în comunicatul IMM România.

Confederația propune o alternativă la creșterea administrativă a salariului minim: reducerea poverii fiscale asupra muncii. Această măsură ar permite angajaților să câștige mai mult, fără ca firmele să fie nevoite să suporte costuri suplimentare, păstrând astfel echilibrul între competitivitate și protecția veniturilor.

