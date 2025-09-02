Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România nu va putea încheia anul 2025 cu un deficit bugetar sub 8%.

Bolojan a precizat că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare se vor resimți abia în anul viitor.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de faţă, Ministerul de Finanţe cu siguranţă va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, aşa este programată”, a spus premierul.

Explicațiile premierului

„Aceste măsuri care au fost luate – unele s-au aplicat de la 1 august, ştiţi foarte bine, încă nu avem decât o lună şi nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele. De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele îşi vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor”, a mai explicat Bolojan.

Premierul a făcut aceste precizări în cadrul unei conferințe de presă, fiind întrebat despre valoarea deficitului bugetar la sfârșitul anului, după adoptarea celor două pachete de măsuri.

