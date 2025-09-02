Șeful Guvernului a explicat marți, într-o conferință de presă, că firmele din întreaga țară caută angajați

Premierul Ilie Bolojan susține că reducerile de personal din administrația publică, prevăzute în planul de reformă fiscal-bugetară, nu vor arunca mii de oameni în șomaj, ci îi vor direcționa spre mediul privat, acolo unde există cerere de forță de muncă. Șeful Guvernului a explicat marți, într-o conferință de presă, că firmele din întreaga țară caută angajați, iar o parte importantă dintre actualii funcționari ar putea fi integrați rapid pe piața muncii.

„În foarte multe domenii, companiile nu găsesc personal. Cu cât aplicăm mai repede aceste reduceri, cu atât economisim mai mulți bani publici și putem continua investițiile care creează locuri de muncă. Altfel, dacă menținem cheltuielile actuale, vom fi obligați să mărim taxe și impozite, ceea ce nu este de dorit”, a declarat Bolojan.

Acesta a subliniat că locurile de muncă din sectorul privat sunt „reale, unde veniturile se obțin cinstit”, spre deosebire de posturile create artificial în aparatul bugetar. În opinia premierului, problema administrației românești nu este lipsa personalului, ci distribuția ineficientă a resurselor.

El a dat exemplul unor primării cu un număr similar de locuitori și cu aceleași provocări, dar care funcționează foarte diferit: unele cu structuri reduse, dar eficiente, altele cu organigrame supradimensionate, ce consumă o mare parte din buget doar pentru salarii, fără să mai rămână bani pentru dezvoltare.

Întrebat despre impactul disponibilizărilor asupra ratei șomajului, Bolojan a evitat să ofere o cifră concretă, dar a insistat că absorbția în mediul privat va compensa pierderile.

În ceea ce privește propria structură administrativă, premierul a precizat că și Cancelaria sa va trece printr-un proces de restructurare drastică. Reducerile de personal vor depăși 30% și se vor apropia de 40%, un proiect detaliat urmând să fie prezentat public în perioada următoare.

