Climatologii trag un semnal de alarmă: iarna care se apropie ar putea fi una dintre cele mai dure din ultimii ani, cu temperaturi ce pot coborî sub -20°C, ninsoare abundentă și episoade de viscol.

Cauza principală ar fi un vortex polar instabil, fenomen care, potrivit specialiștilor, își modifică deja traiectoria și influențează vremea în Europa Centrală și de Est.

Dacă tendința actuală de încetinire a vortexului continuă, România ar putea resimți efecte severe, în special în lunile ianuarie și februarie 2026, când sunt posibile perioade lungi de ger persistent.

Experții europeni: „Cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani este posibilă”

Potrivit meteorologilor de la Severe Weather Europe, actualul comportament al vortexului polar ar putea genera cea mai rece iarnă din ultimele patru decenii.

Deși nu există încă o prognoză completă pentru întreg sezonul, Agenția Națională de Meteorologie (ANM) nu exclude apariția unor fenomene meteo extreme.

Florinela Georgescu, ANM: „Nu excludem episoade severe”

Într-o intervenție la Euronews România, Florinela Georgescu, director de prognoze în cadrul ANM, a explicat că estimările pe termen lung sunt încă în analiză, conform programului Copernicus al Comisiei Europene.

Meteorologul a subliniat că, deși estimările arată un regim normal al precipitațiilor, episoadele de vreme severă pot apărea oricând:

„Din punct de vedere al precipitațiilor, un regim normal înseamnă că putem aduna în săptămânile viitoare cantități de 30-50 l/m², dar semnalul este că s-ar putea să avem și perioade lungi fără precipitații. (…) Totuși, niciodată într-o estimare pe o durată mai lungă nu trebuie să excludem o probabilitate a apariției unor fenomene severe, specifice și ele zonei geografice a țării noastre și pentru sezonul de iarnă.”

Specialistul a mai avertizat că viscolele și perioadele de ger intens pot apărea chiar spre finalul lunii noiembrie, însă evoluția iernii poate varia semnificativ de la o regiune la alta.

„Trebuie să vă spun că niciodată iarna nu evoluează la fel în toată emisfera nordică și nici măcar la nivelul continentului european nu putem vorbi despre un regim constant coborât al temperaturilor”, a concluzionat Florinela Georgescu.

