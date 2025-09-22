Fiul „Regelui” a fost activ și curajos, dar n-a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

Ianis Hagi (26 de ani) a bifat prima titularizare la Alanyaspor, în deplasarea cu Istanbul Basaksehir, încheiată la egalitate, 1-1, în etapa a 6-a din campionatul Turciei.

Mijlocașul român a primit 65 de minute din partea antrenorului Joao Pereira și a avut câteva momente în care și-a pus în valoare calitățile, însă fără să influențeze tabela.

Momentele lui Ianis pe „Basaksehir Fatih Terim”

Hagi a ieșit în evidență prima dată în minutul 15, când a șutat de la distanță și a fost aproape să marcheze după ce portarul Sengezer a scăpat mingea printre picioare. În minutul 31, a trecut elegant de Ozdemir cu o piruetă, fază încheiată cu fault și cartonaș galben pentru adversar.

În prelungirile primei reprize, Ianis a executat periculos o lovitură liberă, șutând puțin pe lângă poartă. În repriza secundă, a continuat să încerce: la minutul 57 a șutat de la 35 de metri, dar fără succes, iar două minute mai târziu a ratat cea mai mare ocazie, trimițând pe lângă poartă dintr-o poziție bună în careu.

În minutul 65, după un duel în care l-a lovit involuntar pe un adversar cu mâna în zona gâtului, a văzut cartonașul galben. La scurt timp, antrenorul l-a înlocuit, iar Ianis a părăsit terenul vizibil nemulțumit.

Evoluția echipei și clasamentul

Basaksehir a deschis scorul prin Eldor Shomurodov (29), dar Alanyaspor a egalat în repriza secundă prin Uchenna Ogundu (52). Meciul s-a încheiat 1-1, rezultat care lasă Alanyaspor pe locul 7, cu 9 puncte. Basaksehir are 6 puncte, dar și un meci mai puțin.

BASAKSEHIR (4-1-4-1): Sengezer – Ebosele, Ba, Opoku, Operi – Ozdemir – Sari, Crespo, Kemen, Brnic – Shomurodov

Antrenor: Nuri Șahin

ALANYASPOR (3-4-2-1): Taskiran – Bruno Viana, Lima, Aliti – Keskin, Makouta, Maestro, Ruan – Kaya, Hagi – Ogundu

Antrenor: Joao Pereira

