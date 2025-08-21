Ianis Hagi a refuzat Rapid pentru Maccabi Tel Aviv! A ales cupele europene în locul unui salariu uriaș

Mijlocașul român a preferat oferta campioanei Israelului, unde are șansa să joace în Europa League sau Conference League.

Ianis Hagi (26 de ani) și-a decis viitorul după despărțirea de Rangers. Liber de contract, mijlocașul român a refuzat o ofertă consistentă de la Rapid, unde ar fi câștigat un salariu de 700.000 de euro anual, și a ales să semneze cu Maccabi Tel Aviv.

Conform informațiilor prezentate de Digi Sport, Ianis a parafat în cursul zilei de marți înțelegerea cu campioana Israelului, urmând să încaseze 750.000 de euro pe sezon. În plus, transferul îi oferă șansa de a juca din nou în cupele europene, un aspect decisiv în alegerea sa.

Oferta Rapidului, refuzată

Patronii Rapidului i-au pus pe masă un contract important, însă Hagi a preferat să continue cariera în afara României. Argumentul principal l-a reprezentat participarea în competițiile continentale.

Maccabi Tel Aviv joacă în această seară, de la ora 21:00, împotriva lui Dynamo Kiev, în turul play-off-ului Europa League. Dacă va fi eliminată, formația israeliană are asigurată prezența în grupele Conference League.

Ianis Hagi n-a mai evoluat într-un meci oficial din luna aprilie, dar acum are șansa să își relanseze cariera într-un mediu competitiv. De-a lungul anilor, el a jucat doar în fotbalul vestic – la Fiorentina, Genk, Rangers și Deportivo Alaves – iar decizia de a semna cu Maccabi Tel Aviv confirmă dorința sa de a rămâne la nivel european.

Cota de piață a mijlocașului român este de 1,5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. În tricoul naționalei României, Hagi are 47 de selecții și 6 goluri.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!