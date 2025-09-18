Hyundai investește 2,7 miliarde de dolari în fabrica din Georgia

Hyundai a anunțat joi un plan de investiții masive de 2,7 miliarde de dolari în fabrica sa de baterii EV din Georgia, afectată recent de un raid ICE care a dus la arestarea a sute de muncitori. Producătorul auto sud-coreean își reafirmă astfel angajamentul pentru crearea de locuri de muncă în Statele Unite, în ciuda evenimentelor tensionate de la începutul lunii septembrie.

Investițiile Hyundai în fabrica din Georgia

Raidul ICE din 4 septembrie a vizat facilitățile operate împreună cu LG Energy Solutions și a dus la arestarea a aproape 500 de angajați, inclusiv circa 300 din Coreea de Sud, care au fost reținuți pentru mai multe zile în condiții dure. Incidentul a atras atenția oficialilor sud-coreeni, care investighează posibile încălcări ale drepturilor omului.

În cadrul evenimentului anual CEO Investor Day, desfășurat pentru prima dată la New York, CEO-ul Hyundai, Jose Muñoz, și-a exprimat solidaritatea cu angajații afectați și a confirmat continuarea investițiilor în SUA. „Ne exprimăm compasiunea sinceră pentru muncitorii de la unitatea noastră și pentru familiile lor”, a declarat Muñoz.

Pe lângă investițiile în fabrica din Georgia, Hyundai își propune să lanseze o gamă extinsă de vehicule electrificate, inclusiv EV-uri cu autonomie extinsă și peste 12 modele hibride până în 2030. În paralel, compania va introduce și un pickup de dimensiuni medii cu motor pe combustie pentru piața nord-americană, demonstrând că nu renunță nici la vehiculele tradiționale.

Noua injecție financiară va sprijini faza a doua a construcției fabricii, care se așteaptă să producă 500.000 de vehicule până în 2028, generând aproximativ 3.000 de locuri de muncă directe și indirecte în Georgia, cu un accent puternic pe electrice și hibride.

Hyundai își reafirmă astfel poziția ca unul dintre jucătorii-cheie în extinderea producției auto în America de Nord, în ciuda obstacolelor neașteptate, și continuă să transforme fabrica din Georgia într-un pilon central al strategiei sale de viitor.

