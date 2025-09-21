Problemele au început vineri seara, iar specialiștii IT continuă să lucreze la remediere, avertizând că dificultățile vor persista până luni dimineață

Un atac cibernetic major a dat peste cap traficul aerian european, provocând anularea sau întârzierea a sute de zboruri pe aeroporturi cheie din Bruxelles, Londra și Berlin. Problemele au început vineri seara, iar specialiștii IT continuă să lucreze la remediere, avertizând că dificultățile vor persista până luni dimineață, scrie Brussels Times, citată de Hotnews.

La Aeroportul din Bruxelles, autoritățile au decis să reducă la jumătate plecările de duminică, 21 septembrie, pentru a preveni aglomerația excesivă și anulările de ultim moment. Decizia a fost transmisă companiilor aeriene și piloților, prin intermediul controlorului de trafic aerian Skeyes. Potrivit datelor oficiale, până sâmbătă la ora 17:30 fuseseră anulate 17 zboruri, patru au fost redirecționate, iar majoritatea curselor au înregistrat întârzieri. Pasagerii sunt rugați să ajungă la aeroport cu mult timp înainte de îmbarcare, două ore pentru destinațiile Schengen și trei pentru cele non-Schengen.

Situația nu a fost mai bună nici la Heathrow, în Londra, unde peste 500 de curse au fost afectate. Reprezentanții aeroportului au emis recomandări ferme ca pasagerii să verifice în permanență statusul zborului și să sosească devreme pentru formalitățile de check-in și control de securitate.

Aeroportul Berlin Brandenburg a întâmpinat dificultăți similare, anunțând că din cauza defecțiunilor apărute la furnizorii de servicii IT, timpul de așteptare a crescut considerabil. Pasagerii au fost sfătuiți să utilizeze check-in-ul online, automatele de înregistrare și serviciile rapide pentru predarea bagajelor.

În România, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii care intenționează să zboare spre Marea Britanie, Germania și Belgia, recomandându-le să verifice starea curselor înainte de a se prezenta la aeroport.

Compania Collins Aerospace, dezvoltatorul software-ului vizat de atac, a confirmat că incidentul afectează doar sistemele electronice de check-in și de predare a bagajelor, procesele putând fi totuși derulate manual. „Lucrăm pentru a restabili funcționalitatea completă cât mai rapid posibil”, au transmis reprezentanții companiei.

Între timp, serviciile de securitate din Marea Britanie colaborează cu Collins Aerospace și cu aeroporturile vizate pentru a evalua impactul real și a preveni repetarea unor astfel de atacuri. Organizațiile sunt îndemnate să aplice recomandările Centrului Național pentru Securitate Cibernetică, pentru a-și spori rezistența în fața amenințărilor online.

